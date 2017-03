Bình Định: hơn 2.000 học sinh bỏ học

Trong đó, bỏ học nhiều nhất là bậc THPT với hơn 1.400 học sinh, chiếm tỉ lệ hơn 1,9% so với tổng số học sinh cùng cấp; tiếp đến là bậc THCS có 585 học sinh bỏ học.



Phân tích của Sở GD-ĐT Bình Định cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học thời gian qua là do việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện trong các nhà trường được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ theo tinh thần cuộc vận động “hai không” đã khiến một bộ phận học sinh có học lực yếu kém không theo kịp chương trình khi chuyển từ bậc THCS lên bậc THPT hoặc ở lại lớp nên chán nản bỏ học. Số này chiếm tỉ lệ tới 72,4% số học sinh bỏ học.



Bên cạnh đó vẫn còn 11,7% học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn phải nghỉ học sớm để lao động phụ giúp gia đình. Số còn lại khoảng 18,5% bỏ học là do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, một số khác do trường học xa nhà đi lại khó khăn và do gia đình thiếu quan tâm chăm sóc, quản lý và giáo dục...





Theo XUÂN NGUYÊN (TTO)