Bình Định: Phụ huynh chọn mua sách cũ để tiết kiệm tiền

Ghi nhận tại các nhà sách, cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập trên địa bàn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị trường sách giáo khoa (SGK) năm nay không có gì biển động kể cả chủng loại và giá cả. Tại các cửa hàng bán sách, nhiều bậc phụ huynh đưa con em đến lựa chọn sách theo yêu cầu. Không ít phụ huynh chọn mua sách cũ cho con để tiết kiệm chi phí.



Chị Yến - chủ nhà sách Lê Lợi (TP Quy Nhơn) cho biết, nhìn chúng thị trường SGK năm nay không có gì biến động, giá cả không giao động so với năm ngoái. Tuy nhiên, so với mọi năm thì sức mua giảm hơn vì nhiều phụ huynh chọn mua sách cũ cho rẻ”.



Cũng theo chị Yến, bình quân giá một bộ sách giáo khoa từ 79.000 - 260.000 đồng. Nếu chọn mua sách cũ đã dùng rồi, phụ huynh có thể tiết kiệm được 40 - 50% giá cả.



Chị Phương, ở phường Lê Lợi dẫn con gái đi mua SGK cũ lớp 10 cho biết: “Đầu năm học mới nào sách vở, quần áo đồng phục, phương tiện đi lại tốn bạc triệu nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Sách cũ hay mới thì kiến thức cũng vậy miễn là con mình học tốt”.



Tuy nhiên, nhìn chung tại các cửa hàng SGK mới, đặc biệt là SGK đến sách tham khảo do nhà xuất bản Giáo dục in ấn vẫn được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn. Giá một bộ SGK cũng không phải là quá cao, trong đó sách giáo khoa được giảm giá từ 10 % - 15%, sách tham khảo giảm khoảng 30%.



Theo một nhân viên công ty cổ phần và thiết bị Bình Định cho biết, về giá cả chủng loại sách cũng như mọi năm, số lượng người mua đông bởi phụ huynh, học sinh chỉ tin tưởng vào sách do nhà xuất bản Giáo dục in.



Bên cạnh đó, thời điểm đầu năm hoc̣, đi cùng với thị trường SGK, thì thị trường đồ dùng học tập như cặp sách, bút viết, máy tính…cũng bắt đầu nhộn nhịp. Đặc biệt, nhiều nhà phân phối đã tung ra những chính sách ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút phụ huynh, học sinh lựa chọn sử dụng sản phẩm.





Theo Doãn Công (DT)