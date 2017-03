Bình Định: Thí sinh bồng con 4 tháng tuổi đi thi đại học

Kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm này, tại Hội đồng coi thi trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Binh Định), nhiều người không thể không cảm phục một thí sinh đặc biệt cùng mẹ, dì và em gái bồng con 4 tháng tuổi về Quy Nhơn dự thi vào ngành Giáo dục tiểu học - Trường ĐH Quy Nhơn.







Mẹ thi ở trong, bên ngoài con, mẹ, dì, em gái đợi bên ngoài.



Chị Ksor - H’Phet, mẹ của thí sinh H’Đuynh cho biết: Vì hoàn cảnh nên học xong lớp 12, cháu phải nghỉ học lấy chồng. Bây giờ có cháu nhỏ rồi vất vả lắm nhưng H’Đuynh có mơ ước mong làm cô giáo nên tôi cũng cố gắng theo con xuống Quy Nhơn chăm sóc cháu ngoại để H’Đuynh yên tâm thi tốt. Lần đầu tiên mấy mẹ con bà cháu xuống Quy Nhơn chẳng biết lối nào mà lần may nhờ các tình nguyện viên tìm chỗ trọ giá rẻ cho ở. Còn ăn uống thì cứ đến bữa các tình nguyện viên phát cơm chay miễn phí cho nên cũng thấy an tâm”.Gặp chúng tôi sau môn thi cuối cùng, H’ Đuynh chia sẻ: “Mình làm không tốt mấy do nghỉ học lâu, lấy chồng rồi sinh con nên chỉ lo làm không có nhiều thời gian và như tâm chí mà chuyên vào ôn thi. Dù vậy em cũng cố gắng hoàn thành bài thi nhưng không biết kết quả thế nào”.Còn H’Đuynh tâm sự: “Khi còn học phổ thông, mình mơ ước làm một cô giáo nhưng vì hoàn cảnh, phong tục nên phải theo chồng. Thời gian về nhà mẹ để chờ sinh, công việc rảnh nên tranh thủ lấy sách ôn bài, lại được chồng động viên nên mình cố gắng ôn để đi thi đại học”.Chứng kiến người mẹ trẻ sau mỗi buổi thi lại vội vàng về chăm sóc sóc con nhỏ, không ai không cảm phục ý chí học tập của “sĩ tử” đặc biệt này.