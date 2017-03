Bỏ các thiết bị dạy chữ trong trường mầm non

Theo đó, hầu như tất cả các thiết bị liên quan đến việc dạy chữ trong trường mầm non đều loại bỏ.



PGS-TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, cho biết: “Để chấm dứt việc lạm dụng dạy chữ trong trường mầm non, Bộ quyết định chấm dứt sử dụng tài liệu dạy trẻ viết chữ, tô chữ có ô li và chuyển nội dung tập tô nét chữ sang hoạt động tạo hình để trẻ được tô tự do”.





Theo Tuệ Nguyễn (TNO)