Bộ Công an chính thức mua Trường ĐH Hà Hoa Tiên

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 7-5, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì tổ chức lễ ký kết hợp đồng mua bán giữa Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Trường ĐH Hà Hoa Tiên.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có nghị quyết về việc mua chuyển nhượng cụm trường Công an nhân dân tại Hà Nam. Đến nay, hai bên đang triển khai các mặt hoạt động để hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua bán trên.

Sau khi mua bán xong, Bộ Công an sẽ đầu tư, nâng cấp để thành lập cụm trường công an gồm ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH An ninh, CĐ Cảnh sát nhân dân I... Mục tiêu là trong khoảng 3-4 năm tới, cụm trường Hà Hoa Tiên của Bộ Công an sẽ là một điểm sáng trong các trung tâm giáo dục, đào tạo của cả nước.



Trường ĐH Hà Hoa Tiên chính thức được bán lại cho Bộ Công an. Ảnh: Internet

Theo hợp đồng ký kết, Trường ĐH Hà Hoa Tiên có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, hiện trạng cơ sở vật chất để hai bên thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục về đất đai; tạo mọi điều kiện cho Bộ Công an hoàn tất các thủ tục đề nghị UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng sang đất an ninh - quốc phòng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hiện trạng công trình.

Được biết ĐH Hà Hoa Tiên là cơ sở giáo dục ĐH đa cấp đa ngành, đa loại hình và đào tạo liên thông thuộc Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên, Tập đoàn POMIHOA (đặt tại tỉnh Hà Nam). Trường nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, song song với quốc lộ 1A, phía bắc cách Hà Nội 48 km, phía nam cách TP Phủ Lý 8 km, phía đông giáp Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nội). Do hoạt động không hiệu quả, trụ sở trường đã được chuyển giao cho Bộ Công an để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.