Bộ GD&ĐT yêu cầu: Phải kiểm dò trước khi chấm thi

Điểm thi có nhanh hay chậm tùy thuộc vào các Sở GD&ĐT nên có thể thí sinh những vùng khác nhau biết điểm thi không cùng một ngày. Thông thường điểm sẽ được chuyển thẳng về các trường nơi thí sinh làm thủ tục tốt nghiệp rồi mới chuyển lên Bộ GD&ĐT để lấy kết quả tổng hợp.

Cũng theo ông Ngọc, những thí sinh bị lập biên bản do đến muộn, vắng thi do đau ốm có giấy xác nhận của cơ sở y tế... đều được dự thi lần hai vào tháng 8. Thí sinh có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi với điều kiện bài thi phải thấp hơn hai điểm so với điểm trung bình cả năm của môn học đó.

Hôm qua, ông Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu tuân thủ đúng quy trình xử lý, chấm thi trắc nghiệm. Theo đó, trước khi chấm điểm, để đảm bảo tính chính xác dữ liệu bài thi, giảm tối đa thiệt thòi đối với các bài thi mắc lỗi kỹ thuật, các đơn vị phải chú ý khâu kiểm dò. Đây là quy trình bắt buộc. Cần sử dụng biện pháp lọc trên file dữ liệu các bài bỏ trắng (không tô) nhiều (ví dụ bỏ trắng từ hai câu trở lên) để rút bài kiểm dò.

Đối với những đơn vị có thí sinh thi theo chương trình phân ban thí điểm, phải kiểm dò tất cả những bài thí sinh làm cả hai phần dành riêng cho thí sinh từng ban (ban KHTN, ban KHXH và NV). Những bài thí sinh làm cả hai phần trong phần đề thi riêng (ban KHTN, ban KHXH và NV) thì bị coi là phạm quy, chỉ được chấm điểm phần chung, không được chấm điểm bài làm phần đề thi riêng. Chậm nhất là ngày 30-6, các đơn vị phải gửi báo cáo kết quả tốt nghiệp chính thức về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng.