Bộ GD-ĐT cần trả lời chính thức

Không trả lời sẽ gây tâm lý bất an Trong đợt thi vào các trường CĐ vừa qua, ngay sau buổi thi môn Hóa, tôi đã có ý kiến trên báo chívề câu 52 (mã đề 516, khối A, phần dành cho Ban Nâng cao). Theo đó đáp án của Bộ GD-ĐT chọn 4 amin thơm bậc một cho công thức phân tử C7H9N là không đúng, lý do vì C6H5CH2NH2 không phải là amin thơm.



Ngay sau bài báo trên, tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của các giáo viên. Tất cả ý kiến đều thống nhất quan điểm rằng benzylamin không thể là amin thơm, đơn giản vì benzylamin tan vô hạn trong nước và dung dịch làm xanh được quỳ tím (xin lưu ý là amin thơm không có tính chất này).Tôi xin dẫn ra 3 nguồn tư liệu về amin thơm:



Thứ nhất trong cuốn Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Hóa học 12 của NXB Giáo dục in năm 2006 (tác giả PGS-TS Nguyễn Hữu Đĩnh và PGS-TS Lê Xuân Trọng) ở trang 27 có định nghĩa “Amin mà trong phân tử, nguyên tử N liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng thơm được gọi là amin thơm”. Hai tác giả này cũng là người viết SGK lớp 12 Ban Nâng cao, hiện đang lưu hành trong cả nước. Nếu chọn 4 amin thơm cho C7H9N, tức Bộ GD-ĐT cho rằng tác giả SGK đã sai?



Thứ hai trong tài liệu Organic Chemistry/Amines(http://en.wikibooks.org./wiki/Organic_Chemistry/Amines ) có viết “Amin thơm có nguyên tử N gắn trực tiếp vào cấu trúc vòng thơm. Vì tính chất rút electron của vòng thơm nên vòng thơm làm giảm tính bazơ của amin rất lớn” (tạm dịch từ tiếng Anh).



Thứ ba, ta biết rằng trong amin thơm có xảy ra hiệu ứng liên hợp giữa cặp electron chưa tham gia liên kết trên N với vòng thơm khiến mật độ điện tích âm trên N của amin thơm giảm, làm lực bazơ của amin thơm rất yếu (yếu hơn cả NH3; không làm dung dịch quỳ tím đổi màu). Trong khi đó, ở trang 62, bài 4, phần b, SGK lớp 12 Ban Nâng cao có yêu cầu học sinh trả lời vì sao “benzylamin làm xanh được dung dịch quỳ tím, còn anilin thì không có khả năng này?”. SGK đã hỏi như vậy thì benzylamin có phải là amin thơm không?



Như vậy không thể xếp benzylamin vào amin thơm được. Bộ GD-ĐT cần nhận ra điều này để giáo viên và học sinh có một khái niệm đúng về amin thơm, vì nếu không sẽ gây tâm lý hoang mang, bất an trong việc dạy và học. Ngoài ra, nếu Bộ thừa nhận sai sót trong đáp án nói trên thì cũng sẽ tạo nên sự công bằng cho các thí sinh và giữ vững kỷ cương trong thi cử. Nguyễn Đình Độ (Tổ trưởng tổ Hóa trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM)