Bộ GD-ĐT cho Trường CĐ Asean được tuyển sinh trở lại

Ngày 19/9, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 6467/BGDĐT-GDĐH cho phép Trường Cao đẳng ASEAN được tuyển sinh năm 2013 và tiếp tục liên kết với Trường Trung cấp Đại Việt để đào tạo tiếp số sinh viên đã tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ liên thông tại TPHCM và cấp bằng vừa làm vừa học theo quy định hiện hành.







Trước đó, ngày 17/6/2013, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã quyết định dừng tuyển sinh năm 2013 lý do: Trường Cao đẳng Asean đã vi phạm quy định tại Điều 5, Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 2/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về giáo dục.Sau đó, Bộ GD-ĐT đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Cao đẳng Asean với số tiền lên tới 245 triệu với các vi phạm với các lý do: Trường Cao đẳng Asean tổ chức tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy năm 2012 vượt chỉ tiêu được giao 402,6% (chỉ tiêu được giao 600, trúng tuyển đã nhập học 2.416 sinh viên); tổ chức tuyển sinh trung cấp năm 2012 vượt chỉ tiêu được giao 164,3% (chỉ tiêu được giao 300, trúng tuyển đã nhập học 493 học sinh); có 46/199 hồ sơ sinh viên đã kiểm tra hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng trúng tuyển và nhập học năm 2012 của Trường Cao đẳng Asean sai đối tượng; mở lớp giảng dạy trình độ cao đẳng chính quy ngoài trụ sở chính của trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tổ chức hoạt động liên kết đào tạo không đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định…Thanh tra Bộ GD-ĐT buộc Trường Cao đẳng Asean phải chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép ngoài trường, rà soát lại đối tượng trúng tuyển, giải quyết hậu quả đối với số sinh viên đã theo hướng: Những sinh viên đã tuyển sai đối tượng thì phải buộc thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc hoàn trả, giải quyết hậu quả (nếu có).Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo quy định đối với các lớp đặt tại các địa điểm ngoài Trường phải chuyển về trụ sở của Trường Cao đẳng Asean (tại Văn Lâm, Hưng Yên) hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo có đủ điều kiện (do Trường Cao đẳng Asean tự liên hệ, thỏa thuận) để tổ chức đào tạo theo quy định…Không đồng ý với kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT, Trường Cao đẳng ASEAN đã khởi kiện Thanh tra Bộ GD-ĐT lên Tòa án nhân dân TP Hà Nội vì có những quyết định không đúng.Trao đổi với PV ngày 28/10, bà Trần Kim Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng ASEAN cho biết: “Sau khi ra tòa, Bộ GD-ĐT đã làm việc lại với lãnh đạo trường và kiểm tra lại những báo cáo so với thực tế như đảm bảo quyền lợi người học ở TP.HCM, đảm bảo giảng viên cơ hữu đang hoạt động tại trường và đồng ý cho trường tuyển sinh trở lại, đó là điều rất mừng đối với trường. Tuy nhiên, tôi đề nghị Bộ GD-ĐT xem lại mức phạt cho hợp lý vì mức phạt hiện nay quá nặng với trường”.Đây có lẽ là trường CĐ đầu tiên mà Bộ GD-ĐT nhanh chóng cho phép tuyển sinh trở lại sau 4 tháng ra quyết định dừng tuyển sinh.