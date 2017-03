Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn các khối năm 2013

Đối với CĐ, điểm sàn thấp hơn 3 điểm tương ứng với từng khối thi. Theo đó, khối A và A1 là 10 điểm; khối B và C là 11 điểm, khối D là 10,5 điểm. Như vậy so với năm 2012, điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay khối A, A1, B và D không đổi, riêng khối C giảm 0,5 điểm.



Với mức điểm sàn được công bố, các trường xây dựng điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số không được thấp hơn điểm sàn Bộ quy định cho từng khối thi. Khi xác định điểm sàn, Hội đồng điểm sàn của Bộ đã tính đến những yếu tố như vùng miền, ngành nghề khó tuyển, đến những trường, ngành đặc thù hoặc phải đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đặc biệt cho một số địa bàn.







Thí sinh xem điểm thi tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: QUỐC DŨNG



Sau khi các trường chính thức công bố điểm trúng tuyển,dự thi để nhận: giấy báo trúng tuyển nếu đã trúng tuyển, ba giấy chứng nhận kết quả thi nếu chưa trúng tuyển nhưng điểm thi đạt từ điểm sàn trở lên, phiếu báo điểm nếu điểm thi đạt dưới mức sàn CĐ.Đối với(hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nhưng đã dự thi ĐH theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, nếu có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn CĐ đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0),, có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường.cũng tương tự. Đối với thícủa Bộ GD&ĐT, nếu không trúng tuyển được xét tuyển vào học liên thông các trường khác, cùng khối thi, trong vùng tuyển và đáp ứng được yêu cầu của trường cần tuyển.Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20-8-2013, thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 30-10-2013.- Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao)- Lệ phí xét tuyển (20.000 đồng/hồ sơ)- Một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển.Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tùy quy định từng trường. Thí sinh muốn xét tuyển vào trường nào nên tìm thông tin tại trường đó hoặc trên website của trường.và lệ phí xét tuyển cho trườngNếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ. Lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển do hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định. Hằng ngày, các trường nhận và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, các trường ĐH, CĐ đã đồng loạt công bố điểm trúng tuyển và phương án xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Pháp Luật TP.HCM Online sẽ cập nhật các thông tin liên quan này, mời các bạn thí sinh đón xem.