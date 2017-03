Bộ GD-ĐT không cho hạ điểm chuẩn thì trường chỉ xin lỗi TS?

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ĐH Cần Thơ đã thông báo hạ điểm chuẩn (từ 0,5 đến một điểm cho chín ngành đào tạo), đồng thời gửi giấy báo trúng tuyển cho 382 thí sinh này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 11-9, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã hăm hở đến ĐH Cần Thơ nộp hồ sơ nhập học. Ngay khi nhận được giấy báo trúng tuyển, anh Nguyễn Hữu Kiệp (An Giang) vội vã đưa con gái mình đang học sư phạm toán Trường ĐH An Giang về ĐH Cần Thơ nộp hồ sơ học ngành bác sĩ thú y. Tương tự, thí sinh Võ Tân Tiến vui mừng cùng mẹ đón xe đò từ Cà Mau lên trường làm hồ sơ. Tiến cho biết: “Em đã rất buồn bởi không trúng tuyển ngành công nghệ thông tin do thiếu 0,5 điểm so với điểm chuẩn. Nay nhờ nhà trường hạ điểm chuẩn nên em đậu”. Tất cả vẫn hân hoan, chưa ai hay biết gì về việc tương lai của họ đang phụ thuộc vào quyết định chính thức từ Bộ GD&ĐT.

Một cán bộ phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ lý giải, tuy nhà trường hạ điểm chuẩn nhưng điểm sau khi hạ vẫn cao hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hiện các ngành chỉ mới tuyển được khoảng 30%-40% thí sinh nguyện vọng 1. Trong khi chưa có ý kiến của Bộ GD&ĐT, nhà trường đã quyết định hạ điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu.

Chiều 11-9, ông Đỗ Văn Xê, Hiệu phó ĐH Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã làm công văn giải trình gửi Bộ GD&ĐT nhưng chưa được hồi âm. Bộ nói sẽ xem xét chứ... không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi nhà trường sẽ xử lý như thế nào khi đã gửi giấy báo trúng tuyển và gọi thí sinh làm thủ tục nhập học, ông Xê lại trả lời nước đôi: “Thí sinh làm thủ tục là để kịp nhập học. Còn Bộ bảo mình xử lý việc hạ điểm thì nhà trường phải nghe. Chúng tôi đang tích cực tìm hướng xử lý nhưng vẫn phải ưu tiên quyền lợi của thí sinh”.

“Nếu Bộ không cho hạ điểm thì nhà trường đành... xin lỗi thí sinh!” - ông Xê cho biết (!?).