Bộ GD-ĐT: Nghiêm cấm lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp

Đây là một trong những nội dung của công văn 2998 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký ngày 9/5 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.



Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực tế và khả thi, tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ…; đảm bảo tổ chức tốt kì thi tốt nghiệp THPT năm 2013.



UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đúng quy chế. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả thi; Bảo đảm không có thí sinh đến thi muộn do ắch tắc giao thông. Đề phòng tai nạn giao thông ở các địa bàn đặc biệt như vùng lũ, vùng sông nước, đồi núi hiểm trở; Đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định; thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đáp ứng việc ăn, nghỉ đối với thí sinh xa nhà…



Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với các cơ quan có trách nhiệm trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến các kì thi như: lộ đề, đề có sai sót, tiêu cực trong thi… (nếu có).



Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, trong những năm qua, Bộ GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, khách quan và thuận lợi cho người dự thi.



Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Bộ GD-ĐT tiếp tục phân cấp quản lý, chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương; đồng thời giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm trong tổ chức thi tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục ĐH.



Năm nay, để thực hiện tốt chủ trương này, nhằm ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra trong các kì thi, tiếp tục nâng cao chất lượng của kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo Sở GD-ĐT, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp phối hợp với ngành giáo dục đào tạo thực hiện tốt các việc trên.





