Bộ GD&ĐT: Thêm một trung tâm liên kết đào tạo thạc sĩ sai chức năng

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM ngày 17-8, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết trước thông tin có liên quan đến việc liên kết đào tạo này, bộ trưởng đã giao cho cục kết hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài làm rõ nguồn gốc của trường Nam Columbia Southern University (viết tắt là CSU) của Mỹ đã liên kết với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Hội Khuyến học VN từ năm 2002. Bộ sẽ làm sáng tỏ trong thời gian nhanh nhất.

Website thông báo chiêu sinh đào tạo MBA liên kết với CSU.

Theo ông Nghĩa, việc đào tạo chưa hợp lý so với giấy phép xin đăng ký của trung tâm này. Ngoài ra, ông Nghĩa khẳng định tại Công văn số 8621/GDTX ngày 27-9-2002, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các chương trình đào tạo từ xa quốc tế do Trung ương Hội Khuyến học VN giao, Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế giới thiệu chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) do Trường ĐH Nam Columbia (bang Alabama, Hoa Kỳ) với nhiệm vụ là tư vấn chứ không phải đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp như những gì trường quảng cáo tại VN.

Trong quá trình xử lý, nếu làm tốt đúng như quảng cáo thì Bộ sẽ có hướng dẫn đăng ký lại. Nếu không đạt, Bộ sẽ xử lý ngay. Tuy nhiên, trong quá trình Bộ đang làm rõ chức trách này, trung tâm không được phép tuyển sinh để đào tạo. Nếu trường đăng thông báo tuyển dụng đào tạo là sai.

Chương trình đào tạo MBA không có tên trong danh sách 112 chương trình đào tạo nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam.

TỐ NHỨ