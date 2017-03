Bộ GD-ĐT "tuýt còi" Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Thí sinh nộp đơn nhập học tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2012. Ảnh tư liệu NLĐO



Theo T.VINH (TTO)



Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại buổi làm việc với Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.Kết luận nêu rõ: Việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ ĐH-CĐ hệ chính quy ngoài cơ sở chính của trường tại các địa điểm ở Đồng Nai, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ngãi, Nghệ An là không đúng quy định, cần phải dừng ngay việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngoài cơ sở chính của trường kể từ năm 2013. Đồng thời, nhà trường cần có giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các khóa đang tổ chức tại các địa điểm nêu trên.Tổng quy mô đào tạo của trường vượt quá nhiều so với năng lực. Do vậy, chỉ tiêu đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 của trường chỉ được xác định không vượt quá 7.500 và nhà trường cần có biện pháp giảm dần quy mô đào tạo để đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định.Việc nhà trường tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông (trong đó có cả đào tạo liên thông từ CĐ nghề lên ĐH) khi chưa được phép là sai quy định, cần phải chấm dứt tuyển sinh liên thông từ năm 2013 và thực hiện xin quy trình cấp phép đào tạo liên thông theo quy định hiện hành.Việc liên kết đào tạo với Trường ĐH Thành Đô (1.500 sinh viên ĐH, 1.500 sinh viên CĐ); Trường CĐ Công nghệ Kỹ thuật Đồng Nai, CĐ Nguyễn Tất Thành (nay là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) là trái với quy định. Bộ giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xem xét điều chỉnh chỉ tiêu năm 2010 của các đối tác liên kết nêu trên nhằm đảo bảo quyền lợi cho người học khi cấp bằng tốt nghiệp.Các đối tác liên kết phải cung cấp đầy đủ hồ sơ và các dữ liệu liên quan đến tuyển sinh của các khóa liên kết để Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có thể giải quyết được các thủ tục tiếp theo cho sinh viên.Ngoài ra, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ CĐ ngành điều dưỡng khi chưa đựoc phép mở ngành là trái với quy định hiện hành. Trường cần dừng ngay việc đào tạo và liên hệ với các cơ sở đào tạo thích hợp để bàn giao sinh viên cho cơ sở tiếp tục đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.Kết luận cũng kiến nghị Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để quản lý các hoạt động đào tạo của Trường ĐH Công nghiệp THPCM theo đúng quy định, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đào tạo, báo cáo Bộ GD-ĐT và công bố công khai các kết quả xử lý…