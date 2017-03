Bộ GD-ĐT: Xử lý nghiêm HS, SV vi phạm luật giao thông trong dịp hè

Đây là một trong những nội dung công văn của Bộ GD-ĐT gửi các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN về việc nhắc nhở học sinh, sinh viên (HS, SV) chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè 2013.



Để đảm bảo an toàn giao thông cho HS, SV trong dịp hè năm 2013 và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT, các nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ cho HS, SV.



Nhắc nhở HS, SV nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp thực hiện nghiêm túc quy tắc giao thông đường bộ; tăng cường công tác tuyên truyền trang bị cho HS kiến thức về cách phòng, chống tai nạn đuối nước và mặc áo phao khi đi đò.



Tuyên truyền đến HS, SV các quy tắc giao thông đối với người đi bộ; các quy định nhường đường cho người đi bộ; nguyên nhân và hậu quả tai nạn giao thông đối với người đi bộ; quy định xử phạt vi phạm đối với người đi bộ.



Các Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông thông minh”, nhằm nâng cao kiến thức về an toàn giao thông và tạo sân chơi lành mạnh cho HS trong dịp hè năm 2013.



Các trường ĐH, CĐ, TCCN phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tổ chức thi tuyển sinh; quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của nhà trường tham gia hỗ trợ về giao thông trong kì thi tuyển sinh.



Bộ GD-ĐT cho biết, theo thống kê về trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Công an thường vào khoảng thời gian hè tháng 6, 7, 8 hàng năm, hiện tượng HS, SV vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp.





Theo S.H (DT)