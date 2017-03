Bộ Giáo dục cảnh báo nạn bắt cóc trong trường học

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên cho biết, trong thời gian vừa qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra việc học sinh bị kẻ xấu trà trộn vào trường học, dùng các thủ đoạn để bắt cóc với mục đích tống tiền hoặc buôn bán người; học sinh bị cướp tài sản, xâm hại thân thể trên đường đi học.

Nhằm đảm bảo an ninh trong trường học và an toàn cho học sinh, Bộ đề nghị các sở giáo dục tăng cường công tác bảo vệ an ninh trong trường học, theo dõi để xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến học sinh.

Bên cạnh đó, các trường cần chủ động phối hợp với công an địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin về âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm để học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm.

Trường học cũng phải phối hợp với chính quyền, phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp an toàn cho học sinh trên đường đi học, tham gia các hoạt động giáo dục ở ngoài nhà trường.

Theo Kiều Trinh (VnExpress)