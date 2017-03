Bộ Giáo dục điều tra việc điểm Văn thấp bất thường

Trao đổi với phóng viên trưa 22/6, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Nghĩa cho rằng: "Tâm lý chung, khi chấm cho tỉnh mình, thầy cô chấm "lỏng" hơn. Năm nay chấm chéo, giáo viên cứ theo đáp án của Bộ. Với môn Văn nếu không có sự du di thì sẽ giết chết sự sáng tạo của học sinh".

Ngay sau khi nhận được khiếu nại của một số tỉnh về việc chấm thi môn Văn, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn thanh tra vào để lý giải nguyên nhân điểm thi Văn thấp.

"Bộ sẽ kiểm tra, nếu chấm chặt thì không sai còn chấm sai thì sẽ bị xử lý. Còn nếu có điểm thi thấp hơn so với tổng kết môn đó 2 điểm, thí sinh có thể yêu cầu chấm phúc khảo", ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, do bài thi phúc khảo được chuyển trở lại các tỉnh đã chấm trước đó nên để thí sinh yên tâm hơn, Bộ sẽ cử giáo viên và thanh tra xuống địa phương chấm cùng. Việc chấm phúc khảo diễn ra ngày 25-29/6 và sau thời gian này các trường sẽ công bố kết quả tới thí sinh.

Hiện, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các tỉnh có điểm thi thấp cũng đã công bố kết quả thi. Tuy nhiên, Cục phó Trần Văn Nghĩa khẳng định, năm nay tỷ lệ đỗ của An Giang, Kiên Giang... không thấp hơn năm trước. Tỷ lệ này chỉ giảm ở các tỉnh năm ngoái đỗ tốt nghiệp cao.

Chậm nhất ngày 25/6, Bộ GD&ĐT sẽ công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc.

Năm nay, điểm thi môn Văn của Kiên Giang chỉ đạt khoảng 20% trên trung bình so với 75% năm 2008. Tại Đồng Tháp, tỷ lệ điểm dưới trung bình gần 80%. Dù cao hơn nhưng An Giang cũng chỉ có 40% điểm Văn trên 5. Theo lý giải ban đầu, tình trạng điểm Văn quá thấp có thể do đáp án của Bộ rộng và chưa có sự thống nhất giữa các tỉnh lân cận trong cách chấm.