Bỏ lệnh cấm dạy ngoại ngữ trong trường mầm non

Theo Bộ GD&ĐT, ở những nơi có điều kiện, phụ huynh có yêu cầu, nhà trường đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên (có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm ngoại ngữ hoặc CĐ ngoại ngữ trở lên) đạt năng lực ngoại ngữ bậc bốn trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm mầm non; nội dung và tài liệu thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ được Sở GD&ĐT thẩm định và cho phép thực hiện sẽ đủ điều kiện thí điểm giảng dạy.

Bà Nghĩa yêu cầu việc tổ chức thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ được thực hiện một cách nhẹ nhàng, thoải mái thông qua các trò chơi, bài hát, tranh ảnh tạo niềm vui, hứng thú cho trẻ khi được làm quen với một ngôn ngữ mới. Đồng thời, việc dạy ngoại ngữ không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, huy động trẻ ra lớp và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

NGỌC BẢO