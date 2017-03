Bố mang “bí kíp gia truyền” dạy con... tránh thai

Rửa kỹ, ngồi ngâm trong chậu cả tiếng đồng hồ để tránh thai



Tại phòng tư vấn SKSS, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi và rối bời là những điều ai cũng cảm nhận được khi T (17 tuổi, Hà Nội) thường xuyên đứng ngồi không yên, mắt luôn hướng về bàn làm việc của bác sĩ chờ đến lượt mình.



T kể: “Em và H (bạn trai T) yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi, anh ấy hơn em 6 tuổi. H đang làm ở một công trường xây dựng. Lúc đó em mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội tìm việc. Thấy anh ấy thương em, quan tâm nên em nhận lời yêu và em đã dọn về sống chung với anh ấy”.



Một thời gian sau, em tính đi tìm việc nhưng anh ấy nói ở nhà cơm nước và chăm sóc anh ấy là được rồi. Nói vậy thì em cũng nghe theo nhưng khi em trót dính bầu thì H mắng em như tát nước vào mặt, chửi em một cách thậm tệ. Vì anh ấy có dặn em sau mỗi lần hai đứa làm chuyện đó thì phải lau chùi sạch sẽ, đi tiểu ngay thì sẽ không có thai được”.



Nghe đến đây, bác sĩ lắc đầu ngao ngán vì sự hiểu biết ngờ nghệch của H. Đây không phải là lần đầu T phá thai. Sở dĩ T vẫn tiếp tục mối quan hệ này vì “lần nào phá thai về anh ấy cũng mua đồ tẩm bổ cho em. Nếu không bỏ đi đứa bé thì mọi chuyện giữa chúng em chấm dứt, đường ai lấy đi. Anh ấy không muốn ràng buộc vì còn công việc và gia đình”.



Khi bác sĩ cáu gắt vì T không sử dụng các biện pháp tránh thai, T lí nhí cho biết: Em đã thử một vài cách, có lần thì đi tiểu ngay, có lần thì sau khi quan hệ xong thì em đi tắm và ngồi ngâm trong chậu nước cả tiếng đồng hồ cho tinh trùng loãng ra. Em nghe nói làm như vậy thì sẽ tránh được thai. Nhưng cũng chỉ hiệu quả được vài ba lần...”.



Bí kip gia truyền: Tránh thai bằng cách đeo hai bao cao su



Nước mắt ngắn, nước mắt dài, Hà Vi, 18 tuổi (Bắc Giang) cũng phải đi phá thai 1 mình vì bí kíp tránh thai mà bố bạn trai dặn con mình. Vi kể: “Đó là lần đầu tiên em và bạn trai nếm trái cấm. Cả hai sợ có thai nhưng anh ấy trấn an em vì bảo có “bí kíp” gia truyền từ bố nên không thể có thai được. Bố anh ấy dặn: Quan hệ với bạn gái thì tốt nhất là dùng hai bao cao su, vừa không mắc AIDS vừa không có thai được. Thế nhưng, lần đó bọn em lóng ngóng, ngượng, chưa bao giờ dùng BCS nên cái thì bị rách, cái thì tuột. Hậu quả là em vẫn có thai như thường”









Một buổi học về sức khỏe sinh sản tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội. Ảnh VTC News

Vi than thở: “Mấy ngày đầu, cả hai ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, chỉ mong đến ngày có thể dùng que thử thai. Đến khi có kết quả, 2 vạch, chúng em chỉ thiếu nước ôm nhau ngồi khóc. Và anh ấy chả đủ can đảm để đưa em đến phòng khám phá thai, chỉ biết xin lỗi vì sự cố “vừa qua”.Bụng to, ăn nhiều: chắc chắn có thaiKhác với T, Tùng Lâm (26 tuổi, Sài Gòn) lại lo lắng khi thấy bạn gái gần đây ăn nhiều, bụng to, kinh nguyệt không đều. Lâm chắc chắn với những triệu chứng đó, bạn gái đang có thai. Mặc dù, Lâm và người yêu có dùng bao cao su và sau khi quan hệ khoảng hơn 2 tuần, bạn gái Tùng Lâm đã thử thai nhưng kết quả một vạch. Dẫu vậy, anh chàng này vẫn thấy hoài nghi nên đã gọi điện đến tổng đài tư vấn giải đáp về sức khỏe sinh sản.Sau khi được bác sĩ tư vấn, một thời gian sau, bạn gái Lâm đã có kinh trở lại, dù muộn hơn bình thường. Vậy mà Lâm vẫn “tin vào cảm nhận của mình”, khăng khăng là bạn gái bụng to và ăn hơi nhiều, liên tục bắt bạn gái mua que thử thai để thử. Lâm còn gọi điện hỏi bác sĩ tư vấn vặn vẹo thêm: “mới đây em mua que thử cho bạn gái thử lại nhưng vẫn không có, bao lâu sau thì có thể thử lại lần nữa?”.Số là Tùng Lâm vẫn còn đang đi học nên sợ có thai thì nguy nên cứ hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn. Chỉ đến khi giải thích tường tận về cơ chế mang thai, hiện tượng kinh nguyệt và những dấu hiệu mang thai thì Tùng Lâm mới à lên và rối rít cảm ơn bác sĩ.Theo chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Tuyết, Tổng đài 1900 571 263, vấn đề Sức khỏe sinh sản rất được các bạn trẻ quan tâm, chiếm khoảng 50-60% lượng khách hàng có nhu cầu tư vấn. Những nội dung các bạn trẻ đặc biệt quan tâm là về thuốc tránh thai hay những lo lắng vì có dấu hiệu của mang thai, cách tính ngày an toàn để quan hệ...Nhiều bạn trẻ khi gọi đến trung tâm với tâm trạng rất lo lắng, sợ hãi và mong muốn được chia sẻ những điều đang rất băn khoăn này. Có trường hợp lo lắng sau khi quan hệ với bạn trai đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại một viên nhưng vẫn không tin vào “công dụng” của thuốc nên uống tiếp loại tránh thai khẩn cấp loại hai viên. Chính các em cũng chưa hiểu hết được những tác hại khi lạm dụng nó; chưa biết cách phòng bị cho mình mà luôn ở thế bị động, phải sử dụng giải pháp tình thế, bất đắc dĩ.Bác sĩ Hồ Mai Hoa, Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe vị thành niên (CCSKVTN) - nam học trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội cũng chia sẻ: “Hàng ngày có rất đông các bạn trẻ đến xin tư vấn phá thai, rất nhiều bạn trong số đó mang thai vì thiếu hiểu biết về tình dục, về sức khỏe sinh sản. Không ít trường hợp, các bạn nữ một thân một mình tới phòng khám giải quyết hậu quả. Trong số đó, nhiều bạn gái có khuôn mặt còn khá trẻ nhưng đã có tiền sử nạo, phá thai mấy lần”.Việc nếm trái cấm và hậu quả phần lớn đổ lên đầu bạn nữ. Do đó, sẽ chẳng thừa nếu các bạn nữ chịu khó đọc về kiến thức giới tính cũng như cách tự bảo vệ bản thân, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.