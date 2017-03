Bố mẹ khốn đốn vì không... nghỉ hè

Hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã "đóng cửa" cho học sinh nghỉ hè. Dù các bậc phụ hynh đã nắm được kế hoạch học của con nhưng không ít gia đình đã "xáo trộn" nếp sinh hoạt thường ngày vì: có nhà bố mẹ phải thay phiên nhau làm osin trông con, có gia đình nhanh chóng đáp tàu đưa con về quê chơi với ông bà...







Theo Nguyễn Hiền (VNN)



Mặc dù hai con chị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) còn học mầm non đến hết 31/5 mới nghỉ hè nhưng chị lo lắng, không biết gửi con cho ai đây vì cả nội - ngoại đều không ở gần. Trong khi đó, công việc hành chính đòi hỏi chị phải có mặt ở cơ quan đúng giờ mà con lớn chị mới 5 tuổi.Chị tính toán, trước mắt sẽ mời bà nội ra trông cháu và sẽ đăng ký cho cháu học một số khóa học hè để việc học không quá gián đoạn lâu.Còn chị Phương (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, vì nhà không có giúp việc nên từ khi cháu bắt đầu có lịch thi cuối năm là gia đình đã phải lên kế hoạch để cho cháu về quê. Tuy nhiên, nhà trường cho các cháu nghỉ hè sớm 3 ngày - 27/5 bắt đầu nghỉ nên chị cho biết, hai vợ chồng cứ phải thay phiên nhau làm osin: sáng osin mẹ, chiều osin bố cứ quay như chong chóng.Chị Hiền ở Thanh Nhàn (Hà Nội) thì đã quá quen với công việc "osin" nhưng cũng không thể bỏ việc "công" cả ngày để lo việc "tư". Do đó, con nghỉ hè chị chuẩn bị sẵn hành lý cho con về thăm ông bà.Chị Hiền cho biết, dù trường mầm non cháu học chỉ cho học sinh nghỉ từ 31/5 - 13/6 và mở cửa đón học sinh trở lại - nhưng chị không đăng ký cho con học vì muốn con có "kỳ nghỉ hè ở quê với ông bà thật thú vị...""Còn việc mở cửa đón học sinh sớm là có một bộ phận gia đình không biết gửi con ai trông" - chị Hiền nói.Hai con trai chị Lan ở Khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) chính thức "nhận Bằng tốt nghiệp mầm non" và nghỉ hè từ 28/5. Để không ảnh hưởng đến công việc của hai vợ chồng - chị lên kế hoạch "triệu tập" gấp bà nội ra chơi với cháu. Cùng với đó, chị cũng lên kế hoạch cho con tham gia hai khóa học hè để chuẩn bị bước vào lớp 1.Một là học tiếng Anh ở Trung tâm Langugue Link tuần 1-2 buổi và luyện thi vào lớp 1 tuần 2 buổi - chị Lan cho biết. Dù có kế hoạch như thế nhưng chị Lan vẫn băn khoăn chưa biết sắp xếp thời gian thế nào để đưa đón con đi học.Chị Lan chia sẻ, khi trường mới thông báo nghỉ hè, gia đình cũng muốn cho cháu vui chơi một thời gian nhưng vì kẹt nỗi, công việc của bố - mẹ không có "nghỉ hè" nên đành đăng ký cho con đi học.