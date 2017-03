Bố mẹ suýt chia tay vì phát hiện con "khoe hàng"

Từ lo cho con…



Thời gian gần đây, chị Tuyết Lê (nhà ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thấy con gái Tuyết Anh đang học THCS của mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Ngoài việc ăn mặc chải chuốt hơn, đi sớm về muộn nhiều hơn, đặc biệt liên tục "nã tiền" cha mẹ. Bố Tuyết Anh vốn cưng chiều con gái, luôn tự hào về cô con gái rượu xinh xắn thi thoảng lại dúi tiền cho con, bất chấp chị Lê phản đối.







"Khoe hàng" đang làm cho giới trẻ sống lệch lạc.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Internet

…đến choáng khi phát hiện con gái “khoe hàng”



Khi phát hiện con có biểu hiện "khoe hàng” nên kiểm soát từ từ,

không nên o ép quá dễ ảnh hưởng tâm lý con cái.

Ảnh minh họa: internet

Cãi nhau vì con

"Lộ hàng" đang trở thành một trào lưu?

Chuyên gia nói gì?

Chúng ta còn yếu về giáo dục định hướng kỹ năng sống

PGT-TS Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan, nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN đồng quan điểm. Việc một bộ phận nữ sinh, nam sinh khoe thân trên mạng trước hết là do các em chưa được nhận thức và giáo dục một cách đầy đủ về văn hóa giao tiếp. Bên cạnh đó, các em còn bị tác động bởi trào lưu, đua đòi với bạn bè. Rằng ảnh của mình phải sốc hơn của bạn, phải có nhiều người bình luận hơn. Như thế mới là "hot boy", "hot girl".



Tâm lý muốn bỏ đi cái cũ để thay đổi hình ảnh mới khiến những trào lưu trên thế giới rất dễ du nhập vào cộng đồng trẻ nước ta. Tuy nhiên, cái đẹp hay không đẹp là do cộng đồng, xã hội nơi mà cá nhân đó sống đánh giá. Với người Việt Nam, con gái mà ăn mặc phô diễn cơ thể quá nhiều chưa bao giờ được cộng đồng cho là đẹp.



Còn với việc một bộ phận nữ sinh tự tung ảnh "nóng" lên mạng, đây là hành động có dụng ý của nhóm đối tượng đó, xuất phát từ tâm lý thích nổi trội, muốn gây sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng, nó như một tín hiệu để thể hiện mong muốn tham gia vào hoạt động mại dâm. Họ muốn khoe cơ thể của mình để bạn tình thấy được và có mối liên hệ với nhau.



Nhà nghiên cứu xã hội học Trịnh Hòa Bình trả lời phỏng vấn báo giới. Ở Việt Nam hiện chưa có một nghiên cứu cụ thể, chính xác về vấn đề này. Thế nhưng hiện nay chuyện giới trẻ tự quay, tự chụp ảnh sex, clip sex dường như đang có chiều hướng gia tăng.



Một bộ phận trong giới trẻ luôn thích chống lại những giá trị chuẩn của xã hội, thích mới lạ, đột phá, khác đời khác người. Các bạn cho rằng hành động đó là tự chứng tỏ mình. Tuy nhiên, cũng có một số bạn trẻ dùng hành động này để kinh doanh tình dục trên mạng. Cá nhân tôi cho rằng, tình trạng này là biểu hiện của một sự khủng hoảng về mặt giá trị đạo đức trong lối sống của giới trẻ ngày nay. Và lỗi một phần cũng do các bậc phụ huynh gây nên".



TS Loan cũng cảnh báo: "Chúng ta còn yếu về giáo dục định hướng kỹ năng sống. Các bạn trẻ chưa được chuẩn bị những kiến thức thiết yếu, nên từ việc nhìn rồi làm theo, đó là hành vi bắt chước rất phổ biến, nếu không có ai điều chỉnh thì sẽ nghĩ là được và tuyên truyền cho người khác làm theo. Chúng ta đừng đổ lỗi hoàn toàn cho các em. Mà gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên cần phải nâng cao việc giáo dục định hướng để chuẩn bị cho các em những kiến thức thiết yếu".



Các gia đình nên quan tâm chặt chẽ đến con cái trong việc trang bị máy tính tại phòng riêng. Khi phát hiện con có biểu hiện "khoe hàng” nên kiểm soát từ từ, không nên o ép quá dễ ảnh hưởng tâm lý con cái. Mặt khác, gia đình cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý để đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.

(Theo VNN/Công an Nhân dân)



Nhà chỉ có mỗi cái phòng tắm, song Tuyết Anh thường cố thủ rất lâu, nhiều khi chị phải vào đập cửa nó mới chịu ra. Bên cạnh đó, sức học bỗng dưng yếu đi thấy rõ. Chị Lê đã liên lạc với cô giáo của Tuyết Anh, song cũng chưa tìm ra nguyên nhân.Một lần đi chợ, chị Lê bị bà bán thịt đầu ngõ kéo vào, thì thầm: "Cái Thắm con tôi (học cùng trường với Tuyết Anh) kể hình như con chị có người yêu rồi hay sao ấy. Hai đứa còn tung đầy ảnh "xếch-xi" lên mạng nữa cơ".Tá hỏa, buổi tối hôm ấy chị Lê vội tra hỏi con, song nó một mực không nhận. Đã vậy còn lên giọng thách thức: "Nếu mẹ không tin con thì cứ kiểm tra máy tính".Cơn giận bốc lên, chị Lê cùng chồng bới tung cái laptop của con gái nhưng hai vợ chồng tìm toát mồ hôi vẫn không thấy. Chị Lê đành xuống nước xin lỗi con.Sáng hôm sau, chị Lê dậy sớm chờ con gái vào nhà vệ sinh liền lấy trộm điện thoại di động, vào phần tin nhắn. Mặt chị cứ từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại chuyển sang tái khi đọc được những dòng tin nhắn gửi cho "chồng iu": "Bo su khj, hum nay tu dung mummy kjem tra lap, may ma vo kjp hjde dong anh nuy dj ruj" (Bố sư khỉ, hôm nay tự dưng mẹ em kiểm tra laptop, may mà vợ kịp "ẩn" (cất giấu) đống ảnh nuy rồi)…Chị Lê cố kìm cơn giận, nhưng trong đầu đã phác ra một kế hoạch điều tra.Hôm sau, chị bảo Tuyết Anh đánh hộ chị cái báo cáo công tác quý: "Máy của mẹ bị virus hay sao ấy, không gõ được tiếng Việt con ạ".Quen được nuông chiều Tuyết Anh vùng vằng: "Mẹ mang ra cơ quan bảo các cô chú ấy đánh hộ, con đợt này sắp thi cử rồi, làm gì có thời gian". "Hay con cho mẹ mượn laptop một hôm, mẹ sẽ tập trung đánh nửa ngày thế nào cũng xong". Chần chừ một lúc, Tuyết Anh đồng ý. Nó nghĩ: "Trình IT (công nghệ thông tin) "lùn" của ông bà già thì còn lâu mới moi được gì trong ấy".Chờ con đi học, chị Lê vội gọi điện cho một cậu kỹ sư IT giỏi nhất, "teen" nhất cơ quan đến nhà nhờ tìm manh mối. Chỉ vài động tác đơn giản, đống ảnh mà con chị để chế độ "ẩn" đã được "lộ sáng". Chị Tuyết Lê ngượng chín mặt, vì hàng chục bức ảnh chụp đủ các tư thế mặc… bikini, thậm chí có cả ảnh… trần như nhộng của đứa con gái vừa mới bước vào tuổi teen đang rờ rỡ phơi bày.Cậu kỹ sư IT cười ngất: "Ôi giời, tuần nào em chả thấy hàng tá ảnh loại này trên Internet. Con gái chị còn thuộc loại… khá, vì nó đẹp. Còn đầy đứa thuộc dạng "cá sấu xổng chuồng" mà cũng bày đặt khoe khoang"."Nhưng chị nghe người ta bảo nó còn post lên mạng Internet nữa cơ. Chú thử tìm cho chị xem có không". Cũng chỉ trong vòng vài phút, cậu kỹ sư mò ra địa chỉ facebook (mạng xã hội khá thịnh hành) của Tuyết Anh.Nhưng tạm thời chưa xem được vì cô bé đặt chế độ "just friend" (chỉ bạn bè mới xem được). "Chị cần phải tạo một tài khoản facebook, rồi add thì mới xem được ảnh của nó up lên chị ạ". "Ừ, được rồi biết thế" - chị Lê lưu lại đường link địa chỉ của cô con gái rồi tạm dừng.Biết cô đồng nghiệp ở cơ quan có facebook, chị Lê liền nhờ tạo một tài khoản. Sau khi đã "add" (xin kết bạn) vào facebook của đứa con gái, chị chờ đợi mỏi mòn cả tuần liền mà vẫn không thấy nó "accept" (đồng ý). Cực chẳng đã, chị Lê lại phải nhờ chàng kỹ sư IT ở cơ quan.Cậu kỹ sư vừa làm nhoay nhoáy chừng nửa tiếng chị Lê đã có một site "oách xà lách". Quả nhiên, đến tối hôm đó bật máy tính của mình lên chị Lê cùng chồng đã tha hồ dọc ngang trong Facebook của cô con gái rượu. Song chỉ sau vài cái nhấp chuột, chồng chị nổi giận, đập tan cái keyboard khi thấy những ảnh nóng của cô con gái mình trưng lên cho hàng ngàn người chiêm ngưỡng!Chị Lê quay ra trách: "Đấy, anh cứ chiều con cho lắm vào, cho nó lắm tiền nữa đi. Rồi giờ trông nó có khác gì con… cave không". Chẳng ngờ, anh chồng dang tay tát thẳng cánh vào mặt vợ: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cô thử ngẫm lại xem ai đã bày cho nó nối tóc, uốn mi, wax lông… để bây giờ nó bôi gio trát trấu vào cái nhà này?". Bão tố nổi lên, thiếu chút nữa thì gia đình chị Lê tan vỡ bởi chuyện này.Cũng trình IT "lùn" như chị Tuyết Lê, song chị Thanh (Yên Hòa, Cầu Giấy) lại bắt được tại trận cô con gái đang uốn éo trong phòng ngủ để tạo dáng chụp ảnh. Lập tức, chị bắt xóa hết ảnh trong máy tính, xóa luôn các tài khoản ảo trên mạng đi. Nhưng một số đã phát tán trên các forum "tra…com", "con…com" thì không sao xóa được.Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, thế giới mạng được một phen "rúng động" trước hàng loạt tấm ảnh hở hang phơi bày cơ thể của một nữ sinh mới 13 tuổi. Trên một diễn đàn khá nổi tiếng của giới trẻ có tên 9xinh… com, một topic đã có tới hàng ngàn lượt truy cập với vài trăm bình luận "choáng váng với hình sex của nữ sinh 13 tuổi".Dưới topic này là hàng chục bức hình do chính cô gái đứng bên gương dùng máy ảnh chụp trong tư thế… eva. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều các website, diễn đàn khác đã lấy lại những bức ảnh này để mang về "câu hit". Hầu hết các phản hồi đều sốc, choáng váng trước tuổi đời còn quá trẻ, khuôn mặt còn búng ra sữa, mà đã biết uốn éo làm dáng để chụp nuy.Một thời gian sau, gia đình của cô bé này đã liên hệ với báo chí, đề nghị giúp đỡ. Với vẻ mặt vô cùng đau khổ, thiểu não, bà mẹ cho biết sau khi phát hiện hình ảnh của mình bị đăng tràn lan trên các diễn đàn rồi vấp phải vô số lời lên án, chỉ trích, cô bé đã bị "sốc nặng". Vô cùng ân hận và xấu hổ vì việc làm dại dột của mình, em đã khóc rất nhiều.Còn nguyên nhân của vụ việc là do cô bé này kết bạn với một thanh niên tên S. Sau một thời gian, hai người ít nhiều nảy sinh tình cảm. Tên này đã "dụ dỗ" cô bé chụp ảnh nuy, gửi cho hắn; không ngờ đã bị tung lên mạng.Trước hiện tượng trên, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn phân tích: Thực ra con người nói chung, đặc biệt giới trẻ nói riêng đều có một nhu cầu chia sẻ. Không chỉ những tấm hình của mình khi chụp ở những nơi danh lam thắng cảnh mà còn cả các tâm tư, tình cảm… Đó là những việc hoàn toàn bình thường và nên làm. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ cần lướt qua các blog, các trang mạng xã hội chúng ta có thể bắt gặp hàng vạn người vẫn ngày ngày đưa ảnh, tâm sự của bản thân lên mạng để bạn bè chiêm ngưỡng, chia sẻ.Tuy nhiên, dường như đang có một bộ phận các bạn trẻ lại chưa ý thức được việc chia sẻ bao nhiêu là đủ, như thế nào hợp lý. Một số cô gái mới lớn thay vì đưa những tấm hình kín đáo, đẹp đẽ lên thì lại chỉ thích up lên những bức ảnh thật khêu gợi, để lộ một phần cơ thể của mình cho người khác xem khiến cho người đó cảm thấy thích thú. Vì như thế thì mới có nhiều người "like", nhiều lượt người bình luận.Có thể nói, phần lớn những trường hợp này là do đua đòi và tâm lý muốn khám phá bản thân. Một số người do ham muốn tình dục mạnh, nhưng vì không được tư vấn, không biết giải tỏa bằng cách nào đành lên mạng để tự thỏa mãn.Bản thân các em đang ở độ tuổi trưởng thành, các hormon sinh dục phát triển cao. Khi tự biểu diễn trên mạng với đối phương như đang tự mình thỏa mãn cho mình. Để tự thỏa mãn và nhận được những lời khen ngợi từ đối phương (có thể là đồng giới), người đó sẽ có ham muốn cao hơn bình thường.