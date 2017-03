Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen các cô giáo cứu HS

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc các cô dầm mình dưới nước lũ suốt nhiều giờ, nỗ lực tìm mọi cách đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho các cháu là hành động thật phi thường mà chỉ có tấm lòng người mẹ mới có thể làm như thế. Các cô đã tạo nên một hình ảnh rất đẹp của người giáo viên nhân dân.

Cô, trò Trường Mẫu giáo An Hiệp đợi đón các cháu từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: NGỌC THẮNG

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp về hành động cao đẹp đó. Bộ trưởng mong các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp nói riêng, các cô giáo, thầy giáo trên khắp mọi miền đất nước nói chung sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững nhiệt huyết, lòng yêu nghề để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nhân đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng trân trọng cảm ơn nhân dân và cán bộ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ cô và trò Trường Mầm non xã An Hiệp nhanh chóng thoát khỏi nước lũ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Phú Yên hỗ trợ nhà trường sớm vượt qua khó khăn, ổn định việc dạy và học.