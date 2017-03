Bộ trưởng GD&ĐT trả lời rất 'mượt mà và êm ái'

Lương hưu của GV dưới 500.000 đồng và giải pháp của Bộ GD - ĐT



Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, nhiều đại biểu đặt vấn đề, học sinh hiện nay không mặn mà với nghề giáo viên, bởi đã khó xin việc làm, lương lại thấp. Nhất là giáo viên mầm non ở nông thôn, như báo chí phản ánh, sau 20 – 40 năm công tác, khi về hưu lương chưa được 500.000 đồng/tháng. Theo VnExpress, cô giáo này sau 40 năm công tác, nhận được mức lương 440.000 đồng (Ảnh: VnExpress) Theo giải trình của Bộ trưởng, lương nhà giáo, nhất là nhà giáo mầm non thấp, về hưu nhận lương thấp hơn lương tối thiểu. Vấn đề này có yếu tố lịch sử, bởi những năm 90 trở về trước, các cô giáo có mức lương rất thấp, mức đóng bảo hiểm cũng rất thấp. Do đó mức hưởng khi nghỉ hưu sẽ rất ít. Bộ trưởng cho biết: Về việc này, sau khi thấy được vấn đề, Thủ tướng Chính phủ có quyết định giải quyết mức lương, bảo hiểm cho các cô giáo mở mức ngang bằng mức lương tối thiểu (Bộ trưởng không nói cụ thể). Bên cạnh đó là có phụ cấp cho các cô giáo mầm non. “Chúng tôi đang có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài chính sách đó, để hỗ trợ cho các cô giáo mầm non có lương thấp. Còn giải quyết căn cơ vấn đề này phải chờ vào hệ thống thang bảng lương mới” – ông Phạm Vũ Luận nói.

(Theo VOV.VN)