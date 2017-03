Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn sau kỳ thi tốt nghiệp

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chiều 4-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và các tầng lớp nhân dân trong cả nước vì sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả cho ngành giáo dục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đã kết thúc.

Theo ông Luận, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thời gian qua, các bộ, ban ngành ở Trung ương, cấp ủy và chính quyền các địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã cùng ngành giáo dục tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để triển khai kỳ thi THPT quốc gia.

Các địa phương, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có nhiều hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực và cảm động giúp đỡ thí sinh và ngành giáo dục như: nhường nhà và doanh trại quân đội cho thí sinh ở miễn phí, tổ chức đưa đón thí sinh ở tỉnh xa, vùng khó khăn đến các điểm thi, quyên góp tiền hỗ trợ thí sinh thuộc đối tượng chính sách, cung cấp bữa ăn và nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ kỳ thi....

Bên cạnh đó, các ngành giao thông, điện lực, y tế, công an, quân đội… đã có nhiều giải pháp kỹ thuật hỗ trợ thiết thực đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, an ninh, thuận lợi.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 với sự tham dự của hơn một triệu thí sinh đăng ký, kỳ thi diễn ra trong bốn ngày từ ngày 1 đến ngày 4-7 tại 99 cụm thi (gồm 38 cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì và 61 cụm thi tại tỉnh do sở GD&ĐT chủ trì).