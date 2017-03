Bốc thẻ và... hẹn tuần sau!

Hôm qua (24-7), trên 500 người tiếp tục kéo về Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP.HCM) để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức vào ngành giáo dục TP.HCM. Từ 4 giờ sáng, những người từ Nhà Bè, Cần Giờ đã có mặt tại điểm nhận hồ sơ. Đến 5 giờ sáng, mọi người trật tự đi vào hội trường, ngồi theo dãy số thứ tự nên không còn cảnh chen lấn quyết liệt như ngày hôm trước.

Sáng qua, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ của những ứng viên đã được phát thẻ, nhân viên của Sở đã phát khoảng 300 tấm thẻ cho những người chưa có thẻ với lời hẹn đến ngày 28-7 quay lại nộp hồ sơ. Riêng các ứng viên xin thi tuyển giáo viên dạy các lớp tăng cường tiếng Anh, Hoa bậc tiểu học, tăng cường tiếng Nhật bậc tiểu học và trung học cơ sở sẽ nộp hồ sơ vào chiều 25-7.

Rất nhiều trường hợp cho biết họ đã tới lui đến năm lần mà vẫn chưa nộp được hồ sơ. Trong khi đó, nhiều ứng viên trong ngày hôm qua, sau khi nộp được hồ sơ lại tỏ ra lo lắng đến kết quả vòng xét tuyển!

Ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: Sở không xét duyệt trong quá trình nhận hồ sơ. Các ứng viên nên thực hiện đúng quy định và trật tự để thể hiện tinh thần, thái độ của ứng viên ngành giáo dục.

Theo ông Minh, Sở chỉ nhận, thống kê hồ sơ theo thông tin ứng viên cung cấp như tốt nghiệp trường nào, điểm số được đánh giá... Sẽ có một hội đồng xét tuyển công chức cấp TP do một phó chủ tịch UBND TP làm trưởng ban, đại diện Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ làm phó ban. Căn cứ vào hồ sơ, đặc biệt là căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của từng bộ môn, hội đồng sẽ xét duyệt, xếp hạng từ trên xuống. Bộ môn nào thiếu ứng viên thì tuyển luôn, không xét tuyển, còn bộ môn nào nhiều ứng viên so với nhu cầu tuyển dụng mới xét tuyển. Riêng ứng viên ngoại tỉnh phải có giấy cam kết tình nguyện công tác vùng sâu, vùng xa do Sở phân công.

Dự kiến một tuần sau khi kết thúc nhận hồ sơ (7-8), hội đồng xét tuyển công chức sẽ công bố kết quả qua mạng.