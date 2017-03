Bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh cho cán bộ địa phương

Hoạt động này do Prudential Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên và được tài trợ bởi Quỹ Prudence. Hai khóa học đã được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận và Bình Định, các khóa còn lại dự kiến được triển khai tại Nghệ An vào tháng 10 tới, Khánh Hòa vào tháng 11 tới và Cần Thơ là tháng 12 tới.



Đây là chương trình đào tạo dành cho các cán bộ tỉnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng, năng lực đàm phán bằng tiếng Anh trong thực thi công vụ. Khóa học giúp các học viên thực hành ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên, sử dụng Anh ngữ hàng ngày một cách tự tin hơn, sẵn sàng cho những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống.



8 năm qua (2003-2010), chương trình đã được thực hiện tại 17 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương, Quy Nhơn, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. Hơn 4.500 cán bộ thuộc 22 sở, ban, ngành đã đạt chứng chỉ hoàn thành khóa học.



Giáo dục đào tạo là một trong ba mảng chương trình hoạt động xã hội từ thiện trọng điểm của Quỹ Prudence Việt Nam, gồm hoạt động sống khỏe, hỗ trợ cộng đồng và giáo dục đào tạo.



Quỹ chính thức hoạt động từ đầu năm nay với tổng ngân sách 10 triệu USD cho 5 năm hoạt động (2011-2015). Điều này thể hiện cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, với mong muốn đóng góp hơn nữa cho lợi ích cuộc sống của người dân thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình hoạt động từ thiện xã hội.



Dịp hè vừa qua, Quỹ Prudence đã dành 35 suất học bổng cho các em học sinh (nhóm tuổi 8-12) tham giá khóa học tiếng Anh tập trung “Fun & Learn” tại Trung tâm đào tạo Apollo Hà Nội. Khóa học được tổ chức theo phương pháp trực quan sinh động, phù hợp với nhóm tuổi, cùng các hoạt động ngoại khóa giúp các em tự tin giao tiếp, trình bày lưu loát.





Theo Thái Bình (TTXVN/Vietnam+)