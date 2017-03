Bối rối định hướng ngành nghề cho học sinh

Chỉ thầy và trò “đuối” thôi! Tôi không hài lòng lắm với phương án thi mà Bộ GD&ĐT vừa chọn. Đây là giải pháp không lâu dài, lại gây không ít vấn đề rắc rối trong quản lý cũng như dạy và học của các trường. Rõ ràng lựa chọn an toàn với các em học sinh khi đăng ký môn thi sẽ nghiêng về khối D (toán, văn, ngoại ngữ) nhiều hơn. Điều này khiến việc học của các em sẽ bị lệch. Từ đó giáo viên giảng dạy sẽ không đều tay, không ít môn sẽ bị cả thầy lẫn trò buông. Ban giám hiệu cũng vì thế mà chỉ dồn sức cho những môn chính. Năm nay chọn thi lệch thì năm sau cũng sẽ tương tự, khi đó các nhà quản lý lại lo lắng và tìm cách điều chỉnh. Cứ như vậy, giáo dục không thể ổn định được, chỉ có thầy trò chạy “đuối” thôi, ít nhất cũng kéo dài vài năm tới. Hơn nữa phương án này sẽ tạo áp lực không nhỏ cho những em thi khối A và B. Những em đang học lớp 12 năm nay đã dồn sức học theo khối sẽ thi ĐH ngay từ lớp 10 rồi, nay lại phải đối phó với việc thay đổi của kỳ thi nên sẽ rất vất vả và áp lực. Cô LÊ THỊ MỸ TÍN,

giáo viên Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) Nên tổ chức thi thử Phương án Bộ đưa ra có vẻ hơi vội vàng, tạo áp lực không đáng có cho cả giáo viên lẫn học sinh. Theo tôi, kết thúc học kỳ I, Bộ nên cho các trường biết hình thức ra đề của các môn như thế nào. Sau đó Bộ chọn một số trường để tổ chức thí điểm thi thử, trong đó có cả trường chuyên, trường thường và ở vùng sâu. Bộ phải tổ chức thi và chấm nghiêm túc để có những đánh giá và rút kinh nghiệm một cách chính xác. Thầy trò cũng sẽ biết cấu trúc đề như thế nào. Việc tổ chức thi theo cụm vừa do các địa phương chủ trì, vừa do các trường ĐH chủ trì sẽ tạo sự phân biệt rất lớn cho thí sinh. Nó thể hiện rõ nhất ở khâu gác thi, nơi nào thi theo cụm để xét vào ĐH sẽ tổ chức nghiêm túc. Còn lại, các em thi tại địa phương tổ chức vì không cần vào ĐH nên việc gác thi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng. Mà như vậy thì chất lượng cũng sẽ không khách quan. Việc xét tốt nghiệp cũng không phải đơn giản vì tùy theo điều kiện từng địa phương khác nhau. Nói là thi hai trong một nhưng Bộ vẫn dựa vào kết quả 12 năm học để xét tốt nghiệp nên tỉ lệ đậu chắc chắn vẫn rất cao. như thế thì cũng không có gì thay đổi cả. Đáng lẽ để chuẩn bị cho một kỳ thi chung như vậy cần có lộ trình để tâm thế các trường, giáo viên và học sinh được chuẩn bị kịp thời. Thầy TRẦN VĂN QUANG, giáo viên Trường THCS-THPT Quang Trung-Nguyễn Huệ (TP.HCM) PHẠM ANH ghi