Bối rối với món quà bất ngờ của Bộ Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hà Hoa Tiên Nguyễn Khắc Quắc tuyệt vọng "dù Bộ GD-ĐT có cho thêm 1 tháng nữa, chúng tôi cũng không có nguồn để tuyển...".



Một số trường đến thời điểm này mới tuyển được 1/2 hoặc 1/3 chỉ tiêu cần tuyển đành ngậm ngùi đóng cửa tìm cách.



"Đói" phải chịu



Trong khi các trường ĐH công lập ung dung vận hành năm học mới, thì nhiều trường ĐH, CĐ ngoài công lập vẫn đang "ngồi trên đống lửa" để chờ thí sinh đến. Nhiều trường chấp nhận cảnh dồn thí sinh từ ngành này sang ngành khác cùng khối thi vì mở ngành nhưng không có nhu cầu học.



Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Đông Đô Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết, đến hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV)3 trường mới tuyển được 50% chỉ tiêu, còn thiếu tới trên 700 thí sinh mới đủ chỉ tiêu tuyển mới năm 2010 được giao là 1.500. Tuy nhiên, trường không tuyển NV4 nữa để đảm bảo thời gian học cho sinh viên.



Ông Tĩnh nhìn nhận, chủ trương của Bộ là đúng đắn, nhưng thời điểm ban hành quá muộn.



Tính từ khi công văn (ban hành ngày 1/11) về trường, rồi đăng công báo...cũng mất vài ngày. Mặt khác, từ trước đến nay thí sinh đã quen với mốc 30/9 chấm dứt việc xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ nên có thêm hai tuần để nhận hồ sơ xét tuyển cũng không hy vọng nhận thêm hồ sơ nào. Bởi vậy trường xác định, thiếu đến 50% chỉ tiêu cũng không tuyển nữa.



"Nếu thí sinh trúng tuyển bằng NV4 sẽ vào học chậm so với thí sinh trúng tuyển NV2,3 khoảng 6 tuần. Như vậy, nhà trường không tổ chức lớp riêng cho sinh viên này học sau được..." ông Tĩnh nêu lý do.



Phó Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Thành Tây Hoàng Hữu Nguyên cũng xác định "còn nước nhưng không tát nữa".



Đến thời điểm này, trường cũng mới tuyển được 1/3 chỉ tiêu tuyển mới (1.200), công văn gia hạn đã về trường nhưng Ban Giám hiệu thống nhất: không kéo dài thời gian xét tuyển.



Ông Nguyên nói, còn chưa đầy 10 ngày để tuyển 800 chỉ tiêu còn thiếu là điều không tưởng. Dẫu vậy,thí sinh đến nộp hồ sơ, trường vẫn nhận. Đến nay sau hơn 1 tuần được Bộ cho phép, trường vẫn chưa nhận được hồ sơ nào.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH dân lập Thành Đô Ngô Xuân Độ cho hay, sau hơn 1 tuần được kéo dài thời hạn xét tuyển, trường mới nhận được vài hồ sơ. Hiện, hệ ĐH chính quy trường còn thiếu hơn 200 chỉ tiêu; hệ CĐ chính quy thiếu gần 200.



"Đây là năm đầu trường lâm cảnh thiếu chỉ tiêu" - ông Độ nói.



Điêu đứng hơn khi chỉ tiêu tuyển mới vào Trường ĐH Hà Hoa Tiên năm nay là 600 nhưng đến thời điểm này, mới tuyển được 40 thí sinh.



Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Quắc coi mùa tuyển sinh năm nay là "mùa nghiêm trọng nhất" vì chưa năm nào trường thiếu nguồn tuyển như năm nay. Năm 2009 trường tuyển được 169 thí sinh/800 chỉ tiêu được giao; Năm 2008 trường tuyển được 183 thí sinh/ 1.000 chỉ tiêu được giao...



Mở ra rồi lại... đóng vào



Không tuyển được thí sinh là nguyên nhân khách quan dẫn đến nhiều ngành học dù không muốn cũng phải "đóng cửa".



Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Đông Đô Nguyễn Thanh Tĩnh cho biết, do thiếu quá nửa chỉ tiêu cần tuyển nên 2 ngành sẽ tạm ngưng đào tạo năm nay gồm: Điện tử Viễn thông và ngành Thông tin học. Những thí sinh trúng tuyển 2 ngành học này được nhà trường chuyển sang các ngành học khác cùng khối thi.



Tương tự, Trường ĐH dân lập Thành Tây cũng sẽ phải nhập một số ngành cùng khối lại do không có thí sinh đăng ký học. Cụ thể là các ngành Công nghệ Sinh học, Lâm nghiệp môi trường và ngành Công nghệ điện lạnh...phó Hiệu trưởng Hoàng Hữu Nguyên cho biết. Mục tiêu mỗi ngành học phải tuyển được 40 chỉ tiêu nhưng hiện lớp nhiều nhất mới được 20 thí sinh nhập học...



Còn Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hà Hoa Tiên Nguyễn Khắc Quắc quả quyết, dù ngành học có vài thí sinh đến nhưng trường vẫn mở lớp chứ không đóng cửa ngành học nào cả. Vì thiếu quá nhiều chỉ tiêu cần tuyển nên trường vẫn mở cửa nhận hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa nhận thêm hồ sơ nào và trường cũng không hy vọng là có thể nhận được thêm.



Lý do dẫn đến có tâm lý tuyệt vọng như vậy theo ông Quắc, với hơn 2 tháng tuyển sinh đúng mùa mà trường chỉ tuyển được 40 hồ sơ thì hai tuần tuyển sinh trái mùa này không thể tuyển được trên 500 chỉ tiêu. Nếu Bộ có cho kéo dài thời hạn tuyển sinh đến cả tháng cũng không tuyển được vì không có nguồn để tuyển.



Trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều năm liền không tuyển đủ chỉ tiêu ông Quắc cho rằng, số trường ĐH, CĐ được thành lập mới ngày một nhiều lên.



Cùng với đó là đề thi khối A mùa tuyển sinh năm 2010 khó, số thí sinh có kết quả điểm thi trên sàn (13 điểm) không nhiều dẫn đến thiếu nguồn tuyển cho các trường có xét tuyển thí sinh khối A. Mặt khác, trường mới thành lập lại ở xa nên không phải là "điểm đến" của thí sinh.



Bởi vậy, nếu Bộ chỉ gia hạn mà không cho hạ điểm sàn thì các trường khó có thể tuyển thêm được thí sinh, ông Quắc phân trần. Ngoài ĐH Hà Hoa Tiên, các trường ĐH dân lập khác cũng trong tình trạng thiếu chỉ tiêu nhiều năm liền như Đông Đô, Thành Tây...



Trong khi nhiều trường "kêu" điểm sàn cao quá khó tuyển thì một số chuyên gia tuyển cho sinh lo lắng, với mỗi môn chưa đủ 5 điểm (điểm sàn A,D là 13; B,C là 14) thì chất lượng đầu vào khó mà đảm bảo cho việc đào tạo đại học.



Để không có những quy định "lỗi thời" nên có chính sách tuyển sinh riêng cho các trường ngoài công lập? Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà Huỳnh Hữu Tuệ kiến nghị, để đảm bảo chất lượng đào tạo nên bỏ điểm sàn và giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trong việc tuyển sinh.





Theo Kiều Oanh ( VNN)