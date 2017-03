Bớt khẩu phần học sinh, hiệu trưởng và hiệu phó bị cách chức

Bà Duyên và bà Hương cũng bị điều chuyển đi trường khác làm giáo viên. Ngoài ra, kế toán của trường cũng bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, ngày 27-10-2015, phụ huynh vào Trường Mầm non Xuân Phổ bất ngờ kiểm tra nhà bếp, phát hiện nhà trường đã nấu thiếu thịt gà, thịt heo, thịt ngan là phần tiêu chuẩn của học sinh có trong thực đơn. Nhiều phụ huynh bức xúc sự việc trên đã không cho con đến Trường Mầm non Xuân Phổ học vì cho rằng nhà trường đã bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Trước tình hình trên, UBND xã Xuân Phổ đã họp cùng ban giám hiệu nhà trường và đối thoại cùng phụ huynh để vận động phụ huynh đưa con đến trường. Tại buổi đối thoại, phụ huynh phản ánh thêm nhiều vụ việc khác như thu tiền học sinh mầm non không đi lao động, đóng góp tiền tự nguyện nhiều... UBND huyện Nghi Xuân lập đoàn thanh tra và có kết luận nhiều nội dung phụ huynh phản ánh là đúng.