Buộc thôi việc 28 giáo viên mầm non dùng bằng giả

23 trường hợp khác đang chờ kết quả xác minh từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Trước đó, qua đơn khiếu nại của người dân, UBND huyện Bố Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra bằng tốt nghiệp của các giáo viên mầm non. Qua rà soát gần 440 giáo viên được tuyển dụng năm 2011-2012 đã phát hiện 28 trường hợp dùng bằng giả. Ông Võ Đình Vang, Phó phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch, cho biết: “Việc tuyển các giáo viên mầm non đúng quy trình và nghiêm túc không có chuyện chạy việc. Do bằng cấp nộp cho phòng đều là bằng phôtô công chứng nên rất khó xác định việc sử dụng bằng giả”. Bà Dương Thị Thu Hiền - Phó phòng Tư pháp huyện Bố Trạch cũng cho rằng các bằng tốt nghiệp này được làm giả rất tinh vi nên đã dễ dàng lọt qua mắt công chứng viên khi đi công chứng.

Hầu hết giáo viên đều thú nhận họ đã mua bằng giả từ những người không quen biết với giá từ 900.000 đến 20 triệu đồng. Đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ đường dây làm bằng giả từ lời khai của các giáo viên. Sắp tới, có thể huyện sẽ tiếp tục kiểm tra bằng cấp của các nhân viên y tế học đường bậc mầm non, tiểu học và THCS.

VIẾT LONG