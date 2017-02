Buộc thôi việc cô giáo mầm non tát trẻ bầm mặt

Buốc tất cả nhà trường cam kết không vi phạm Theo ông Võ Văn Minh, Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa cũng đã họp tất cả hiệu trưởng các trường mầm non công lập và tư thục đóng trên địa bàn, buộc cam kết đảm bảo công tác chăm sóc trẻ an toàn, hiệu quả và đúng quy định... Đặc biệt là nhắc nhở giáo viên không được có các hành vi vi phạm đạo đức trong quá trình chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa sẽ có văn bản nhắc nhở các trường, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa hiện trên địa bàn có 63 trường mầm non. Trong đó có 32 trường công lập và 31 trường tư thục.