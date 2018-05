Buộc thôi việc nữ hiệu trưởng lừa tiền tỷ rồi biến mất

Ngày 22-5, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, vừa ra Quyết định buộc thôi việc bà Đỗ Thị Tình, hiệu trưởng Trường mầm non Tế Lợi ở huyện này. Lý do bà Tình bị buộc thôi việc là do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác, gây hoang mang giao động trong nhà trường và xã hội, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Quyết định này cũng nêu rõ, nữ hiệu trưởng trên nghỉ việc không có lý do chính đáng nhiều ngày và cũng vắng mặt không lý do trong 3 lần triệu tập họp xét kỷ luật.



Trường mầm non Tế Lợi, Nông Cống nơi nữ hiệu trưởng mất tích, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Trước đó, như đã thông tin từ ngày 24-11-2017, bà Đỗ Thị Tình hiệu trưởng Trường mầm non Tế Lợi trong thời gian được cử đi học lớp Bồi dưỡng cán bộ ở TP. Thanh Hóa thì bỗng nhiên “mất tích”.

Được biết, trong thời gian này bà Tình thường xuyên vắng mặt ở trường và có vay nợ của nhiều cá nhân với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Tình còn thu chi một số khoản tiền của nhà trường không đúng mục đích.