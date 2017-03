Buổi thi môn Địa Lý: Ít thí sinh phạm quy chế

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, buổi thi môn Địa lý có 4.510 thí sinh hệ THPT đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,96%, có 2 thí sinh bỏ thi, trong đó có 1 thí sinh bị ốm. Hệ GDTX có 721 thí sinh dự thi, tỷ lệ 96,13%, có 14 thí sinh bỏ thi. Môn thi Địa lý hệ GDTX có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.



Sở GD- ĐT tỉnh An Giang báo cáo cho biết, môn thi Địa lý có 46 thí sinh bỏ thi, trong đó hệ THPT có 13 thí sinh, hệ GDTX có 33 thí sinh. Có 3 thí sinh hệ GDTX bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.



Còn tại tỉnh Kiên Giang, Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, môn thi Địa lý sáng nay ở hệ THPT có 10 thí sinh bỏ thi, hệ GDTX vắng 13 thí sinh, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.







Thí sinh ĐBSCL trao đổi bài làm sau khi thi xong môn Địa lý. (Ảnh: Huỳnh Hải).



Theo Dân Trí



Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, trong buổi thi môn Địa Lý sáng nay, thành phố Cần Thơ có 21 trường hợp thí sinh bỏ thi; trong đó, hệ THPT có 4 trường hợp (1 trường hợp bị tai nạn giao thông không thể đến thi), hệ GDTX có 17 trường hợp, nhưng 11 trường hợp có điểm bảo lưu không phải thi; chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế.Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, trong môn thi Địa có tất cả 29 thí sinh khối THPT bỏ thi có lý do và không có lý do, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi môn này.Đối với khối GDTX, có tất cả 11 thí sinh bỏ thi có lý do và không lý do, ngoài ra có 4 thí sinh bảo lưu điểm ở môn Địa lý.Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, trong buổi thi sáng nay không có thí sinh nào vắng thi, cũng như không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi nào bị vi phạm quy chế.Sáng nay, tại, các giám thị tiếp tục phát hiện thêm một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, ngay sau đó hội đồng coi thi đã lập biên bản, đình chỉ các môn thi tiếp theo đối với thí sinh này.Trưa ngày 3/5, trao đổi với PV, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong môn thi Địa lý diễn ra vào sáng cùng ngày, tại Hội đồng thi THPT Trần Nhân Tông (huyện Ea Kar), các giám thị đã phát hiện một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Ngay sau đó, thí sinh này đã bị lập biên bản, hủy kết quả và đình chỉ các môn thi tiếp theo trong kỳ thi tốt nghiệp.Như vậy, đây là trường hợp thứ 2 tại Đắk Lắk mang tài liệu vào phòng thi bị giám thị phát hiện và là thí sinh thứ 3 vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại tỉnh Đắk Lắk.Kết thúc môn thi thứ 3, theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh này có 56 thí sinh vắng thi, trong đó có 2 em bị tai nạn giao thông, một em bị ốm không thể dự thi.Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Đắk Lắk có hơn 24.000 thí sinh dự thi, có 53 Hội đồng coi thi, với 1.049 phòng thi; huy động gần 4.000 cán bộ, giám thị, bảo vệ, phục vụ thi làm công tác thi.Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông, ông Trương Anh - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho PV biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tính đến thời điểm này, tỉnh Đắk Nông có 16 thí sinh vắng thi. Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết thêm, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.Tin từ Sở GD-ĐTcho biết, kết thúc môn thi Địa lý sáng 3/6, địa phương này có 2 thí sinh, 1 cán bộ phục vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD và ĐT Nghệ Ancho biết, tại Hội đồng coi thi Trường THPT Thái Hòa (TX. Thái Hòa, Nghệ An) có một thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.Thí sinh còn lại bị đình chỉ thuộc Hội đồng thi Trường THPT Hecmaner (TP Vinh) do đến muộn so với thời gian quy định. Tại Hội đồng coi thi Anh Sơn, một cán bộ phục vụ thi vi phạm quy chế cũng bị lập biên bản, đình chỉ nhiệm vụ.Sáng nay có 61 thí sinh bỏ thi, 3 thí sinh và 1 cán bộ coi thi bị đình chỉ do vi phạm quy chế.