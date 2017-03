Cả ngàn thí sinh vuột cơ hội vào ĐH

ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây nguyên công bố điểm chuẩn NV2 và xét tuyển NV3 * Ngày 15-9, Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 ngành SP hóa học: 18,5; SP giáo dục tiểu học A: 18,5, C: 17,5; SP vật lý, SP kỹ thuật công nghiệp, SP địa lý, SP giáo dục chính trị, SP tâm lý giáo dục, SP tin học: 17,5; SP giáo dục đặc biệt B: 17, D1: 16,5; sinh học, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp: 17; Việt Nam học C: 16,5, D1: 17; văn học, lịch sử, công tác xã hội, hành chính học: 16,5; toán học, tin học, vật lý, hóa học: 16; địa chính, địa lý, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế, kỹ thuật điện, điện tử viễn thông, công nghệ kỹ thuật xây dựng, nông học, công nghệ môi trường, điện tử - tin học, quản trị doanh nghiệp: 15. Xét tuyển NV3 với điểm nhận hồ sơ bằng với mức điểm chuẩn NV2 các ngành SP vật lý (mã ngành 102, khối A, chỉ tiêu 14); SP kỹ thuật công nghiệp (103, A, 60); SP hóa học (201, A, 9); SP giáo dục chính trị (604, C, 49); SP tâm lý giáo dục (605, B-C, 23); SP giáo dục tiểu học (901, A-C, 31); SP giáo dục đặc biệt (904, B-D1, 33); SP tin học (113, A, 76); toán học (104, A, 69); tin học (105, A, 101); vật lý (106, A, 84); hóa học (202, A, 85); địa chính (203, A, 85); địa lý (204, A, 90); văn học (606, C, 44); lịch sử (607, C, 52); công tác xã hội (608, C, 64); tiếng Anh (751, D1, 64); tiếng Trung Quốc (752, D1-D4, 49); tiếng Pháp (753, D1-D3, 49); Việt Nam học (609, C-D1, 49); hành chính học (610, A-C, 42); quản trị kinh doanh (401, A, 35); kinh tế (403, A, 79); kỹ thuật điện (107, A, 104); điện tử viễn thông (108, A, 106); công nghệ kỹ thuật xây dựng (112, A, 88); công nghệ môi trường (110, A, 53); điện tử tin học (111, A, 66); quản trị doanh nghiệp (402, A, 52). Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV3 về phòng đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn (mã trường DQN), 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 15-9 đến hết ngày 30-9-2008 theo đường bưu điện chuyển phát nhanh. Thí sinh trúng tuyển NV3 sẽ nhập học vào các ngày 10, 11, 12-10-2008 và học cùng với các thí sinh NV1, NV2 vào ngày 13-10. * Trường ĐH Tây nguyên hệ ĐH ngành bảo vệ thực vật: 17; thú y: 16,5; khoa học cây trồng, ngữ văn: 16; SP tiểu học - tiếng Jrai C: 15,5, D1: 13; quản trị kinh doanh thương mại, chăn nuôi - thú y, lâm sinh: 15; triết học: 14,5; quản lý đất đai, Anh văn: 14; kinh tế nông lâm, tin học, luật kinh doanh, công nghệ kỹ thuật điện tử, công nghệ môi trường, bảo quản chế biến nông sản A: 13. Hệ CĐ ngành quản lý đất đai, chăn nuôi - thú y: 12; quản lý tài nguyên rừng và môi trường: 15. Những thí sinh không trúng tuyển NV2 vào ngành quản trị kinh doanh thương mại, trường sẽ chuyển vào học một trong hai ngành: công nghệ kỹ thuật điện tử hoặc công nghệ môi trường. Thí sinh trúng tuyển NV2 nhập học vào ngày 29 và 30-9-2008. Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo qua đường bưu điện (địa chỉ thí sinh cung cấp trên bì thư). Trường xét tuyển thêm 30 chỉ tiêu NV3 ngành dược (mã ngành 311) dành cho những thí sinh có điểm thi khối B từ 25 điểm trở lên, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tây nguyên. Nhận hồ sơ xét tuyển NV3 từ ngày 15-9 đến hết ngày 30-9-2008. Hồ sơ gửi về: hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tây nguyên (mã trường TTN), 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Quốc Dũng