Cả nước có 39 thí sinh vi phạm kỷ luật trong đợt ba

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Cũng trong đợt 3 của kỳ thi tuyển sinh, có 5 cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó có 3 cán bộ bị đình chỉ làm công tác thi và 2 cán bộ bị khiển trách.



Kỳ thi vào cao đẳng năm nay có sự tham gia tổ chức của 135 trường cao đẳng, tăng 11 trường so với năm 2012.



Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót và nằm trong chương trình trung học phổ thông.



Công tác coi thi đã được các trường tổ chức tốt. Quy chế tuyển sinh được duy trì nghiêm túc tại các hội đồng thi, không khí trường thi trật tự, an toàn. Các hội đồng thi kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế.



Đây là đợt thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.



Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh năm nay đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.



Từ nay đến cuối tháng 7, các trường sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố cho thí sinh vào đầu tháng 8/2013./.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)