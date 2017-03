Các chương trình “xét tuyển” của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2011

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay tăng 6,5% Ngày 10-2, ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD&ĐT), cho biết tổng chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ năm 2011 khoảng 514.500 SV (tăng 6,5% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010). Riêng tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ trung cấp chuyên nghiệp tăng 10% so với năm 2010. Năm nay, số chỉ tiêu tăng thêm này chủ yếu cho các trường có bổ sung thêm đội ngũ giảng viên giảng dạy, có đầu tư thêm xây dựng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tăng thêm cũng được dành để đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, giáo viên bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn.