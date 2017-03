Các doanh nghiệp nên vào cuộc!

Ông Phùng Mạnh Hải, Phó Giám đốc Công ty V’star Hoà Bình: Nếu địa phương yêu cầu, Công ty sẽ xây dựng nhà trẻ Tôi cho rằng nếu chúng ta quay trở lại mô hình xây dựng nhà trẻ trong doanh nghiệp như ngày xưa cũng rất hay vì như vậy, công nhân sẽ yên tâm làm việc. Tuy nhiên, nhà trẻ trong doanh nghiệp ngày trước được Nhà nước bao cấp hoàn toàn. Còn hiện nay nếu muốn xây dựng nhà trẻ lại hoàn toàn là vốn của doanh nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ Nhà nước cần phải có chế độ khuyến khích doanh nghiệp như giao đất, hỗ trợ kinh phí… Hoặc phải có yêu cầu bắt buộc: Số lượng tối thiểu công nhân trong một công ty (100 hoặc 200 hoặc nhiều hơn) sẽ phải xây dựng nhà trẻ. Nếu địa phương có quy định bắt buộc như vậy, chúng tôi cũng sẽ xây dựng nhà trẻ ngay. Bà Nguyễn Thị Tuyết, TP Thanh Hoá: Nên kéo dài thời gian nghỉ sinh của bà mẹ Mỗi khi họp tổ hưu trí, chúng tôi lại thường hay trò chuyện với nhau về việc tại sao ngày nay trẻ em mắc nhiều bệnh thế? Tại sao Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn bị quá tải. Tôi đọc nhiều tài liệu khuyên rằng trẻ em nên bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu mới tốt, mới có sức đề kháng. Nhưng hiện nay, các bà mẹ được nghỉ thai sản có 4 tháng. Vậy làm sao trẻ bú hoàn toàn được trong 6 tháng đầu? Con gái tôi ngày mới đi làm sau khi nghỉ đẻ đã bị gầy rạc cả người vì nửa buổi đi làm lại tất tả đi mười mấy cây số từ cơ quan về nhà cho con bú. Vì vậy lúc nào cũng người trong tình trạng mệt mỏi, cáu gắt. Như vậy thì làm sao làm việc có chất lượng. Tôi nghĩ thay vì quy định trường mầm non nhận trẻ 3 tháng tuổi, Nhà nước nên kéo dài thời gian nghỉ sinh cho bà mẹ. Chị Nguyễn Thuý Hà, Công ty Khảo sát thiết kế Xây dựng (Bộ Xây dựng): Chờ đến bao giờ? Tôi thấy quy định các trường mầm non phải nhận trẻ từ 3 tháng tuổi là một quy định rất tốt của Bộ GD&ĐT. Lâu nay, tôi cứ suy nghĩ không biết sau này đẻ con sẽ phải gửi cho ai, vì ông bà nội ngoại ở xa, gửi trẻ tư thục thì không yên tâm, đặc biệt là sau mấy vụ báo chí đưa tin về các vụ: Trẻ bị suy hô hấp vì bị bảo mẫu dán băng dính vào miệng, trẻ bị bảo mẫu Quản Thị Kim Hoa ở Đồng Nai vả chảy máu mồm… Tuy nhiên, nếu theo như trả lời của bà Phó Vụ trưởng Vụ Mầm non Bộ GD&ĐT thì lâu quá. Tôi không nghĩ một quy định hợp với lòng dân như vậy lại phải để dân chờ quá lâu. Phương Lan