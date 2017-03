Các loại máy tính được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Q.DŨNG



Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những máy tính cầm tay thông dụng, làm được các phép tính số học, lượng giác và các phép tính siêu việt. Các loại máy tính này không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…), không có thẻ nhớ cắm thêm vào.Nhiều năm qua, thí sinh được mang các loại máy: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500MS, FX 500ES, FX 500VN Plus, FX 570MS, FX 570ES, FX 570ES Plus; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus; Vietnam Calculator VN 500RS, VN 500ES, VN 570RS, VN 570ES; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS 153TS, F 710, F 720.Năm nay danh sách máy được bổ sung thêm bốn loại là: Casio FX 570VN Plus; VinaCal 570ES Plus II; Vietnam Calculator VN 500ES Plus function, VN 570ES Plus.