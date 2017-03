Các thí sinh nhăn nhó do đề Sử dài, đề Toán khó

Thí sinh đối chiếu thông tin tại điểm thi Đại học Hà Nội.

Thí sinh nhăn nhó vì đề Lịch sử... dài

Đề Toán khối B khó hơn khối A?

Đề Toán khối D "dễ thở"

Kết thúc môn Lịch sử, các thí sinh ra về với những tâm trạng trái ngược. Tuy nhiên, hầu hết đều có chung nhận định: đề năm nay khá dài nhưng nếu tập trung cao độ và có kiến thức tổng thể vẫn có thể hoàn thành tốt bài thi.Vừa rời khỏi điểm thi trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, em Trần Thị Thúy (học sinh trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Nam Định) đã gọi điện ngay cho cô giáo dạy lịch sử cấp 3 để hỏi. Nét mặt hồ hởi, Thúy cho hay: “Mặc dù đề khá dài, nhưng do em học cũng kỹ nên làm bài tương đối tốt. Hy vọng ngày mai môn Địa cũng sẽ được như ý.”Cũng giống Thúy, em Nguyễn Văn Tám (Nghi Lộc, Nghệ An) đánh giá đề sử không quá khó, chỉ tương đối dài ở câu hỏi về phần lịch sử thế giới. Nhưng cũng theo Tám, nếu nắm chắc kiến thức, thí sinh vẫn có thể hoàn thành bài trong thời gian 180 phút quy định.Trong khi đó, tại địa điểm thi của trường Đại học Văn Hóa tại trường trung học phổ thông Trần Phú (Hà Nội), kết thúc môn Lịch sử, các thí sinh đều sôi nổi bàn tán vì câu 2 trong đề thi. Em Vũ Thị Lan (Thanh Hóa) băn khoăn: “Câu này hỏi về một chiến thắng quyết định. Có rất nhiều chiến thắng mang ý nghĩa thay đổi cục diện nên em khá băn khoăn, không biết đáp án của mình đưa ra có đúng hay không.”Mặc dù khá nhiều em lạc quan về kết quả thi buổi chiều, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, cũng có một vài ý kiến lo lắng về câu 2. Em Nguyễn Phúc Minh (Nam Trực, Nam Định) chia sẻ: “Câu này học thuộc không thôi chưa đủ, mà còn cần đến tư duy khái quát cao, bởi nó yêu cầu tổng hợp các chiến thắng của quân dân Miền Nam với đế quốc Mỹ. Em làm được bài nhưng vẫn không yên tâm về phần này.”Kết thúc môn thi Toán chiều nay, trong khi các sĩ tử khối D tỏ ra rất phấn khởi vì làm được bài thì các thí sinh của khối B lại nhăn nhó: “Đề còn khó hơn cả môn Toán khối A!”Kết thúc ngày thi đầu tiên khối B, rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng vì đề thi Toán năm nay khá khó và phân loại được thí sinh. Em Nguyễn Văn Hải, trung học phổ thông Yên Phong 1, Bắc Ninh cho biết: “Đề Toán năm nay tương đối khó, thí sinh phải có lực học khá trở lên mới có thể làm được hơn 50% của đề. Đề năm nay tập trung dàn trải nhiều vào lớp 11 và lớp 12, trong đó lớp 12 chiếm đa số.”Nguyễn Huy Mạnh (học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) cho biết: “Về cấu trúc, đề Toán khối B cũng tương tự khối A. Nhưng câu hỏi có phần lắt léo hơn. Nếu không tỉnh táo thì rất dễ bị đánh lừa.”Cũng đồng tình quan điểm đó, em Trương Thị Hương, học sinh trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 (Bắc Giang) đang bàn luận đề thi vừa làm với bạn thí sinh cùng phòng.Hương cho biết: “So với khối A, đề Toán khối B khó tương đương. Nhiều câu trong đề đòi hỏi thời gian giải khá lâu và hút nhiều thời gian của thí sinh. Em làm được 70% đề. Hi vọng vào môn thi ngày mai, em sẽ làm tốt hơn.”Cùng với sự than phiền của sỹ tử, nhiều phụ huynh cũng lo lắng: “Thấy cháu nào ra cũng kêu, tôi lo không biết con mình có làm được không!” Các phụ huynh cũng bày tỏ hy vọng rằng môn thi ngày mai, các sĩ tử sẽ làm tốt hơn.Hai mẹ con bác Đinh Thị Thúy, Nam Định đang cất giấy tờ và chuẩn bị đưa thí sinh về nghỉ cho hay: “Thấy cháu nói đề khá khó, tôi cũng chỉ hy vọng môn thi ngày mai, cháu sẽ cố gắng hết sức làm bài để đạt được kết quả cao.”Tuy nhiên, không ít thí sinh cũng khá hồ hởi bởi làm được bài.Em Phạm Văn Hải, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Nam Định hớn hở khoe với mẹ kết quả làm bài khá tốt.“Sáng nay, môn Sinh em làm cũng khá tốt, đến môn Toán chiều nay kết quả đã phản ánh đúng khả năng học của em nên em hi vọng môn thi Hóa cũng thuận lợi và dành được điểm cao,” Hải chia sẻ.Trong khi sĩ tử khối C và B nhăn nhó thì rất nhiều thí sinh khối D vui vẻ nhận định, đề thi môn Toán không lắt léo, khá vừa sức.“Con lại là người ra sớm nhất phòng, lần thứ hai rồi đấy ạ,” Nguyễn Thị Bích Huyền (Sóc Sơn) hớn hở khoe với bố khi vừa bước ra khỏi điểm thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền.Theo Huyền, chiều nay em làm bài khá tốt, câu hỏi không đánh đố, phần lớn nằm trong chương trình cơ bản đã ôn. Vui nhất là, với đề thi này, em chỉ việc làm tuần tự từ đầu đến cuối mà không phải nhảy cóc hay đánh vật với câu nào quá hóc búa.“Chỉ có câu 5 về giải hệ phương trình thì em còn lăn tăn kết quả, còn lại thì có lẽ em làm đều tốt cả,” Huyền khoe.Không hoàn thành bài thật tốt như Huyền nhưng Nguyễn Công Bằng (Hà Nội) dự đoán, đề thi chiều nay có lẽ em làm đúng tới 70-80%. Kết quả này cũng đủ khiến Bằng khá thoải mái vì môn Văn sáng nay, em đã làm khá trơn tru.“Sau hai môn, đến giờ chắc em cũng được hai điểm 7 rồi,” Bằng vui vẻ tính toán.Sáng mai, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, môn Hóa với sĩ tử khối B, môn Địa lý với khối C và môn Ngoại ngữ với các thí sinh khối D.