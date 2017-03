Các tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Hoa hậu Thùy Dung đã đỗ tốt nghiệp Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Dung đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với 33 điểm cho sáu môn thi. Trong đó, môn toán 8 điểm, sinh học 6,5 điểm, vật lý 6,5 điểm, ngoại ngữ 5 điểm, địa lý 4 điểm và văn 3 điểm. Hai thí sinh cứu người bị nạn đỗ tốt nghiệp khá cao Hai thí sinh Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân (lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) lỡ thi môn sinh vì cứu người bị nạn đã đỗ tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao. Hai em đã được Bộ đồng ý lấy điểm tổng kết môn sinh học lớp 12 năm học 2008-2009 thay thế điểm môn thi tốt nghiệp môn sinh. Điểm tổng kết môn sinh lớp 12 của em Quân đạt 7,5 điểm, em Dũng đạt 7,1 điểm. Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của em Quân đạt 41 điểm (trong đó văn 5,5; địa 6,5; lý 8; toán 8; ngoại ngữ: 3,5); em Dũng đạt 45 điểm (trong đó môn văn đạt 5,5; địa 6,5; lý 10; toán 9,5; ngoại ngữ 4,5). Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ sớm biểu dương nghĩa cử cao đẹp và tặng giấy khen cho hai em Dũng và Quân trước ngày hai em dự thi ĐH, CĐ.