Các trường CAND có thể sẽ rút thời gian đào tạo xuống 4 năm

Thời gian đào tạo trình độ ĐH nhóm ngành An ninh và Trật tự xã hội hệ chính quy tại các trường khối CAND có thể sẽ rút thời gian từ 5 năm xuống 4 năm. Đây là nội dung được bàn thảo tại một hội thảo khoa học cùng tên do Bộ Công an tổ chức.

Một trong những lý do rút ngắn thời gian đào tạo được đưa ra tại hội thảo là hiện có một số nội dung đào tạo chưa phù hợp và dàn trải, chưa thiết thực với ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND như: môn kiến thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình, kiến thức về bình đẳng giới, về đa dạng sinh học.



Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, cần phải rà soát để lược bớt một số nội dung kiến thức không phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định còn thiếu theo quy định của Luật Giáo dục, phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo...

Theo GD & TĐ