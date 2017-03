Các trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn dự kiến

Các ngành học tại TP.HCM: kỹ thuật xây dựng: 18,5; kỹ thuật hạ tầng đô thị: 17,5 (có chuyển thí sinh dự thi từ ngành kỹ thuật xây dựng sang); thiết kế nội-ngoại thất: 22,5; mỹ thuật công nghiệp: 21,5 (có chuyển thí sinh dự thi từ ngành thiết kế nội-ngoại thất sang); kiến trúc công trình: 21; quy hoạch đô thị: 19,5 (có chuyển thí sinh dự thi từ ngành kiến trúc công trình sang); chương trình đào tạo tiên tiến ngành thiết kế đô thị: 19,5.

Các ngành học tại TP Cần Thơ 15 điểm.

Trường xét tuyển NV2 chương trình đào tạo tiên tiến ngành thiết kế đô thị với 49 chỉ tiêu đối với những thí sinh dự thi khối V của trường có điểm thi từ 19,5 trở lên, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và học phí theo quy định của trường.

Xét tuyển NV2 học tại TP Cần Thơ cho các thí sinh dự thi khối A (khối V và H phải là thí sinh dự thi tại trường), có điểm thi từ 16 trở lên đối với thí sinh thường trú ở đồng bằng sông Cửu Long và từ 17 điểm trở lên đối với những thí sinh trú ở các tỉnh, thành khác các ngành kỹ thuật xây dựng (mã ngành 103, khối A, chỉ tiêu 70); kiến trúc công trình (101, V, 16); thiết kế nội-ngoại thất (802, H, 36).

Trường ĐH Y Dược TP.HCM điểm thi năm nay thấp hơn năm 2009, thủ khoa của trường chỉ đạt 29 điểm. Dự kiến điểm chuẩn như sau: bác sĩ đa khoa: 23-23,5; bác sĩ răng hàm mặt: 24-24,5; dược sĩ: 23,5-24; bác sĩ y học cổ truyền: 19-19,5; bác sĩ y học dự phòng: 16,5-17; điều dưỡng: 19,5-20; y tế công cộng: 16,5-17; xét nghiệm: 21-21,5; vật lý trị liệu: 18,5-19; kỹ thuật hình ảnh: 19,5-20; kỹ thuật phục hình răng: 20-20,5; hộ sinh: 18-18,5; gây mê hồi sức: 20-20,5.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn ngành sư phạm (SP) kỹ thuật công nghiệp, giáo dục chính trị-giáo dục quốc phòng, công tác xã hội, tâm lý học, giáo dục đặc biệt, quản lý giáo dục, SP triết học: 15; SP tin, công nghệ thông tin, toán học: 16; SP sinh, văn học: 16,5; SP mầm non: 18; SP vật lý, giáo dục tiểu học: 19; SP tiếng Pháp: 20; SP toán: 21; SP hóa, SP tiếng Anh, SP thể dục thể thao: 21,5; SP âm nhạc: 23; SP mỹ thuật: 23,5; giáo dục chính trị: C 16, D 15; tâm lý giáo dục: A 16, B-D 15; Việt Nam học: C 16,5, D 15; sinh học: A 16,5, B 16; SP địa lý: A 17, C 21,5; giáo dục công dân: C 19,5, D 15; SP ngữ văn: C 20, D 19,5; SP sử: C 20,5, D 16,5. Hệ CĐ ngành thiết bị trường học từ điểm sàn CĐ trở lên.

Trường xét tuyển NV2 với điểm nhận hồ sơ 15 ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp (khối A, chỉ tiêu 29), công tác xã hội (C, 40), SP triết học (C, 13); 16 điểm ngành công nghệ thông tin (A, 60), toán học (A, 25); 16,5 điểm ngành văn học (C, 40); 20 điểm ngành SP tiếng Pháp (D1, 12). Hệ CĐ ngành thiết bị trường học 60 chỉ tiêu khối A.

Học viện Báo chí tuyên truyền các ngành triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản lý văn hóa-tư tưởng, chính trị học, quản lý xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm chuẩn giảm so với năm 2009 và phải xét tuyển NV2. Các ngành xuất bản, báo phát thanh, quay phim truyền hình, thông tin đối ngoại giảm 1-3 điểm; các ngành báo in, quan hệ quốc tế, kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước giảm 0,5-1 điểm. Các ngành xã hội học, lịch sử Đảng, giáo dục chính trị, báo ảnh, báo truyền hình, quảng cáo, tiếng Anh tăng 0,5-4 điểm. Ngành quản lý kinh tế, văn hóa học, báo mạng điện tử, quan hệ công chúng tương đương năm 2009.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến điểm chuẩn vào ngành tài chính-ngân hàng là 20 điểm. Các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin kinh tế, tiếng Anh có mức điểm chuẩn thấp hơn ngành tài chính-ngân hàng 1-2 điểm.

QUỐC DŨNG