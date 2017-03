Các trường ĐH-CĐ công bố điểm chuẩn

Khu vực phía Bắc

* ĐH Thái Nguyên: Điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2 (CT) các trường thành viên như sau:

- Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh: Kế toán: A: 16,5, D1: 15 (31 CT); Quản trị kinh doanh: A: 15, D1: 14,5 (67 CT); Kinh tế: A, D1: 14 (81 CT); Tài chính doanh nghiệp: A, D1: 14 (36 CT).

- Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp: Kỹ thuật Cơ khí: 15,5; Kỹ thuật Điện tử: 15; KT Xây dựng công trình: 14 (26 CT); Kỹ thuật Điện: 13,5; KT Môi trường: 13 (18 CT); Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: 13 (104 CT); Quản lý Công nghiệp: 13.

- Trường ĐH Y khoa: Bác sĩ đa khoa: 24,5; Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 24; Cử nhân Điều dưỡng, Bác sĩ y học dự phòng: 21,5; Dược sĩ: 17.

- Trường ĐH Sư phạm: Sư phạm (SP) GDTC - GDQP (đã nhân hệ số), SP Thể dục thể thao (đã nhân hệ số): 24,5; SP Sinh học: 20; SP Lịch sử, SP Sinh - Hóa: 19,5; SP Địa lý: 19; SP Ngữ văn: 18,5; SP Hóa học: 18; SP Toán, Sư phạm Văn - Sử: 17; SP Giáo dục công dân, SP Giáo dục tiểu học: 16; SP Vật lý, SP Giáo dục mầm non: 15,5; SP Toán - Tin; SP Toán - Lý; SP Văn - Địa: 15,5; SP Tin học: 14 (22 CT); SP Tâm lý giáo dục: 14 (30 CT); SP Giáo dục công nghệ: 13 (34 CT).

- Trường ĐH Nông lâm: Cử nhân tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh Khoa học và đời sống, Khoa học môi trường): 18; Chăn nuôi thú y; Thú y: 16; Nông lâm kết hợp: 15,5 (5 CT); Lâm nghiệp; Trồng trọt: 15; Quản lý đất đai: 13; Công nghiệp nông thôn: 13 (56 CT); Phát triển nông thôn, Quản lý tài nguyên rừng, SP Kỹ thuật NN, Khuyến nông, Bảo quản và chế biến nông sản, Hoa viên cây cảnh: A: 13, B: 15 (ngành Khuyến nông còn 9 CT, Hoa viên cây cảnh: 19 CT xét tuyển NV2); Nuôi trồng thủy sản: A: 13, B: 15,5 (18 CT); Công nghệ sinh học NN: A: 14,5, B: 17.

- Khoa Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Công nghệ thông tin: 14,5 (26 CT). Điện tử viễn thông: 14 (25 CT). Công nghệ điều khiển tự động: 13 (35 CT). Tin học kinh tế: 13 (30).

- Khoa Khoa học tự nhiên và xã hội: Cử nhân (CN) Công nghệ sinh học: 18,5; CN Lịch sử: 15,5; CN Sinh học, CN Văn học: 15 (7 CT); CN Khoa học quản lý: D1: 13,5, C: 15; CN Toán (27CT); CN Vật lý (33 CT); CN Toán - Tin ứng dụng (42 CT); CN Hóa học (30 CT); CN Địa lý (40 CT); CN Khoa học môi trường (36 CT): 13 điểm.

- Khoa Ngoại ngữ: SP Tiếng Anh: 22; SP song ngữ Trung - Anh: 20,5; SP Tiếng Pháp: D1: 18,5(4 CT), D3: 18,5 (34 CT); SP Tiếng Trung: D1: 18,5 (26 CT), D2: 18,5. SP song ngữ Nga - Anh: D1: 18,5 (20 CT), D2: 18,5 (16 CT). CN Tiếng Anh: 18,5 (28 CT).

* Trường ĐH Lao động Xã hội: Hệ ĐH: Quản trị nhân lực: A: 16,5, C: 20, D1: 16,5. Kế toán: 17. Bảo hiểm: A: 16,5, C: 20, D1: 16,5. Công tác xã hội: C: 18, D1: 15. Hệ CĐ: Quản trị nhân lực: A, D1: 11, C: 14. Kế toán: A, D1: 12. Bảo hiểm: A, D1: 10,5, C: 14. Công tác xã hội: C: 13, D1: 10. Đào tạo tại Sơn Tây (hệ ĐH): Quản trị nhân lực: A, D1: 15, C: 17. Kế toán: A, D1: 15.

* Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ: Hệ ĐH: khối A, D: 14, C: 16. Hệ CĐ: 13,5. Hệ ĐH xét tuyển NV2 các khối A,D với mức điểm nhận hồ sơ cao hơn điểm NV1 là 1 điểm.

* Trường CĐ Sư phạm Hà Nội: Điểm chuẩn NV1: SP Toán: A: 22; SP Tin học: A; SP Ngữ văn: C: 16; SP Hóa: A, B: 16,5/ 17; SP Sinh: B: 15; SP Địa lý: A/ C: 17.5/ 13; SP Lịch sử: C: 14; SP Tiếng Anh: D1: 26 (môn 3 hệ số 2); Giáo dục Tiểu học: D1: 18; Giáo dục Thể chất: T: 16 (môn 3 hệ số 2); SP Mỹ thuật: H; SP Âm nhạc: N: 13,5; SP Vật lý: A: 15. Các ngành ngoài sư phạm: Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch): D1: 24 (môn 3 hệ số 2); Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch): C, D1:14; Công nghệ thiết bị trường học: A: 13; Công nghệ thông tin: A: 15; Thư viện - Thông tin: A/ B/ D1: 12/ 14/ 12. TS dự thi vào các trường CĐ khác (sử dụng đề thi chung của Bộ) có thể xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành ngoài sư phạm nếu đạt điểm cao hơn mức điểm xét tuyển bổ sung từ 2 điểm trở lên. Chỉ tiêu xét tuyển 2 các ngành: Sư phạm Vật lý (30 CT), Công nghệ thông tin (35), Thư viện thông tin (40), Công nghệ thiết bị trường học (30).

Khu vực phía Nam

* Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM: Điểm chuẩn NV1: Theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT (hệ ĐH: khối A, D1, V, H: 13; khối B: 15; khối C:14 - hệ CĐ: khối A, D1: 10; khối B: 12, khối C: 11), trong đó điểm khối D1, V, H chưa nhân hệ số. Tất cả TS trượt NV1 và có kết quả thi từ điểm sàn trở lên được nộp hồ sơ xét tuyển NV2, thông tin chi tiết xem trên trang web www.hutech.edu.vn.

* Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Xét tuyển NV2-3: Theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT vào các ngành Hệ ĐH-CĐ: Công nghệ thông tin (A, D), Điện tử - Viễn thông (A), Cơ - Điện tử (A), Kỹ thuật Công trình với các chuyên ngành (A): XD Dân dụng - Công nghiệp, Cầu đường - Cấp thoát nước; Điện - Điện tử (A); Công nghệ Thực phẩm (A, B); Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành (A, D): Quản trị Tài chánh, QT Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán; Mỹ thuật Công nghiệp (A, C, D, V, H). Riêng ngành Mỹ thuật Công nghiệp với khối H và V sau khi nhân hệ số môn năng khiếu như sau: Khối H (ĐH: 18 điểm, CĐ: 14 điểm), khối V ( ĐH 15 điểm, CĐ 11 điểm).

* Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ): Điểm chuẩn NV1 (hệ ĐH): Tài chính-Ngân hàng khối B: 18; Quản trị kinh doanh B: 15; Kế toán B: 15; Nuôi trồng thủy sản B: 15; Kinh tế ngoại thương B: 15; Tài chính - Ngân hàng A: 14; Quản trị du lịch C: 14, Xây dựng dân dụng và công nghiệp A: 13; Tin học A, D1: 13; Tiếng Anh D1: 13; Nuôi trồng thủy sản A: 13; Điện - Điện tử A: 13; Kế toán A, D1: 13; Tài chính - Ngân hàng D1: 13; Quản trị kinh doanh A, D1: 13; Quản trị du lịch D1: 13. NV1 hệ CĐ: Kế toán B; Quản trị kinh doanh B: 14; Kế toán A, D1; Quản trị kinh doanh A, D1: 12.

* Trường CĐ Phát thanh truyền hình II: Điểm chuẩn NV1: Báo chí: 20,5; Công nghệ kỹ thuật điện tử, Tin học ứng dụng: 10. Trường không xét tuyển NV2.

* Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn NV1: 11 điểm các ngành: Công nghệ thông tin (A), Kỹ thuật máy tính (A), Điện tử - Viễn thông (A), Quản trị kinh doanh (A, D1), Kế toán (A, D1), Tài chính ngân hàng (A, D1). Trường cũng xét NV2 cho tất cả các ngành trên, với mức điểm từ 10 điểm trở lên.

* Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Điểm chuẩn NV1: Tài chính - Ngân hàng: 16; Kế toán, Tin học, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh: 15; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Du lịch (Việt Nam học): 14; Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Thư ký văn phòng: 13; Công nghệ may, Cơ điện tử, Công nghệ sinh học: 10.

* Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng: Điểm chuẩn NV1: Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Tin học - công nghệ phần mềm, Tin học - mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh, Công nghệ may: 10. Điểm xét tuyển NV2: 10, dành cho TS thi ĐH và CĐ khối A theo đề chung vào các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện (245 CT), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (185), Công nghệ kỹ thuật ô tô (270), Tin học - công nghệ phần mềm (174), Tin học - mạng máy tính (233), Công nghệ kỹ thuật điện tử (318), Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh (222), Công nghệ may (60). Những TS dự thi CĐ vào trường không trúng tuyển, trường sẽ xét chuyển sang học hệ TCCN (có liên thông lên CĐ) tùy theo số chỉ tiêu còn thiếu của từng ngành và sẽ gửi giấy báo trúng tuyển TCCN đến TS. Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển hệ TCCN đến 15.9.

* Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Điểm chuẩn NV1: Công nghệ thực phẩm: 16,5; Quản trị kinh doanh: 14; Công nghệ hóa học, Công nghệ sinh học: 13,5; Kỹ thuật môi trường: 13; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ chế biến thủy sản; Kế toán, Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch): 12; Công nghệ cắt may: 11; Công nghệ hóa nhựa, Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh, Công nghệ giày, Cơ khí: 10.

* Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Điểm chuẩn NV1: Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật điện, Tin học, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ cơ điện tử, Công nghệ tự động: 10. Điểm xét tuyển NV2: 10, ở các ngành: Cơ khí động lực (30 CT), Cơ khí chế tạo (5), Kỹ thuật điện (50), Tin học (10), Kỹ thuật công nghiệp (30), Kỹ thuật điện - điện tử (10), Công nghệ cơ điện tử (30), Công nghệ tự động (30).

* Trường CĐ Bách Việt: Điểm chuẩn NV1: Khối A: 10, khối C: 11. Điểm xét tuyển NV2: dành cho tất cả các TS thi ĐH-CĐ 2008 khối A theo đề chung ở các ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế (60 CT), Quản trị du lịch lữ hành (60), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (60).