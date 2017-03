Các trường học phải công khai khoản thu

Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các Phòng Giáo dục-Đào tạo, ngay từ đầu năm học mới phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các khoản thu chi tài chính, kịp thời xử lý các hiện tượng vi phạm.



Năm học 2010-2011, trong khi chưa có quy định về mức thu học phí mới, các trường học trên địa bàn Thủ đô vẫn thực hiện theo các quyết định thu chi học phí của từng địa phương (Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hà Tây cũ) ban hành trước khi hợp nhất.



Về học phí, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên thu theo số tháng thực học; các cơ sở giáo dục phổ thông học phí thu 9 tháng/năm; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học phí thu 10 tháng/năm.



Không thu tiền đóng góp xây dựng trường theo tinh thần chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.



Với khoản thu tự nguyện như Bảo hiểm thân thể, phụ huynh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm; các trường không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường và không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Khoản thu Bảo hiểm y tế, thực hiện theo kế hoạch của liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội.



Với những khoản thu thoả thuận như tiền ăn, học phẩm, chăm sóc bán trú, nước uống, vệ sinh, an ninh, nhà trường phải đảm bảo dân chủ, công khai, có văn bản thoả thuận tới từng cha mẹ học sinh về cả mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường.



Những khoản đóng góp của phụ huynh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc. Phụ huynh có quyền từ chối những khoản đóng góp này nếu không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện.



Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập, được tự quyết định mức thu học phí, nhưng phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) và công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học (đối với giáo dục nghề nghiệp)./.





Theo Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)