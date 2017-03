Các trường hồi hộp chờ... bù lỗ

Trường ĐH Kinh tế TPHCM ước tính phải bù lỗ trên 900 triệu đồng cho hơn 35.000 TS đăng ký dự thi (ĐKDT). Th.S Nguyễn Văn Đương, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết, mỗi phòng thi có 30 TS, lệ phí thi chỉ đạt 600.000 đồng, chưa đủ để bồi dưỡng cho cán bộ coi thi trong 3 ngày (400.000 đồng/cán bộ), đó là chưa kể đề thi (8.000 đồng/bộ), giấy thi, cán bộ bảo vệ, nhân viên hội đồng, phí chấm thi và những công tác hậu kết quả thi…

Năm nào, các trường cũng phải bù lỗ để tuyển sinh nhưng năm nay chi phí tổ chức thi tăng vọt càng làm các trường thêm khó khăn. Với lượng hồ sơ ĐKDT chừng 55.000 TS, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM phải chịu bù lỗ khoảng 1 tỷ đồng nếu tỷ lệ dự thi so với số lượng hồ sơ đăng ký đạt khoảng 80%. Nhưng nếu tỷ lệ ảo cao thì con số này sẽ tăng lên nhiều.

Năm nay, những trường tốp giữa như ĐH Công nghiệp TPHCM có số TS ĐKDT tăng lên hơn 60.000 hồ sơ, ĐH Mở TPHCM có hơn 40.000… TS dự thi tăng là điều đáng mừng, song các trường cũng ngại tỷ lệ ảo tăng.

Ông Lê Xuân Sinh, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Mở cho biết, trường dự báo tỷ lệ dự thi đạt khoảng 70% so với số đăng ký dự thi thì lỗ trên 1 tỷ. Mỗi trường luôn tự tiết kiệm chi phí đến mức có thể nhưng tuyệt đối không thể tiết kiệm những chi phí làm thiệt thòi cho TS dự thi, làm ảnh hưởng đến công tác coi thi…

Theo ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, năm 2008 Bộ GD-ĐT hỗ trợ cho trường 10.000 đồng/TS có đi thi. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh năm nay trường cũng đang lo vì đến nay vẫn chưa có thông tin gì về khoản hỗ trợ này. Nếu không được hỗ trợ chắc trường phải bù lỗ khoảng trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên khoản bù lỗ này có thể sẽ tăng hơn nếu tỷ lệ TS dự thi thấp, ông An than phiền.

Được biết, để phục vụ cho kỳ thi này, ĐH Cần Thơ đã huy động đến 3.519 cán bộ tham gia. Chi phí cho mỗi cán bộ coi thi là 100.000 đồng/người/ngày. Còn giá thuê phòng thi là 200.000 đồng/phòng thi/ngày. Trường thuê hơn 1.800 phòng thi. Như vậy nếu tỷ lệ TS dự thi thấp thì chắc chắn trường sẽ bù lỗ rất lớn.

Năm nay lượng hồ sơ ĐKDT giảm, dự báo tỷ lệ ảo sẽ giảm. Đặc biệt, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ có gần 230.000 học sinh rớt tốt nghiệp. Nhìn vào những thống kê này các trường cũng bớt lo về tỷ lệ ảo và kỳ vọng tỷ lệ TS dự thi sẽ cao. Tuy nhiên, đối với các trường có lượng hồ sơ ĐKDT cao đột biến đang nơm nớp lo sợ…