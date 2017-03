Các trường khối Công an bắt đầu nhận hồ sơ sơ tuyển

Ngày 28/2, Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tổ chức hội nghị tuyển sinh công an nhân dân năm 2011.

Tại hội nghị tuyển sinh, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: “Các đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, vùng tuyển; quy trình, thủ tục thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và các quy định của Bộ Công an. Công tác sơ tuyển tại các địa phương cũng đóng vai trò quan trọng, sàng lọc và lựa chọn từ những đối tượng quần chúng, học sinh vừa có trình độ, học lực tốt, có sức khỏe, có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu vào lực lượng công an nhân dân”.

Theo quy định của ngành Công an, tất cả thí sinh dự thi vào học viện, trường đại học Công an đều phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nới thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (Hồ sơ ĐKDT mua tại nơi sơ tuyển).

Bộ Công an chỉ tuyển vào đại học và trung cấp công an đối với những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi vào một trong các học viện, trường đại học Công an. Thí sinh không trúng tuyển vào đại học, nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào trung cấp. Việc xét tuyển vào trung cấp theo nguyên tắc lấy điểm liền kề từ cao trở xuống theo chỉ tiêu Bộ Công an quy định cho từng trường và từng khu vực.

Chỉ tiêu tuyển sinh gửi đào tạo đại học ở các trường ngoài ngành lấy trong số thí sinh khối A trúng tuyển đại học các ngành nghiệp vụ Công an tự nguyện đi học ngoài ngành và thí sinh dự thi khối A có đăng ký nguyện vọng, đủ điểm xét tuyển.

Các trường khối Công an chỉ xét tuyển nguyện vọng NV1, không xét NV2. Tuy nhiên, nếu thí sinh dự thi vào trường công an không trúng tuyển sẽ được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các các trường ĐH, CĐ khác theo quy định chung.

Để được dự thi vào các trường của ngành Công an, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn: học sinh THPT hoặc bổ túc THPT, tuổi không quá 20; với học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, không quá 22 tuổi. Đối tượng sơ tuyển phải là học sinh đạt kết quả học tập từ trung bình trở lên, trong đó ba môn dự thi ĐH phải có kết quả lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên.



Việc sơ tuyển nữ học sinh phổ thông do giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị có chức năng sơ tuyển quyết định, dựa trên nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của đơn vị, địa phương mình. Điểm xét tuyển theo chỉ tiêu tuyển nữ riêng cho từng trường và từng ngành học. Bộ Công an chỉ tuyển 10% là nữ vào các học viện, trường ĐH của ngành.

Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu đào tạo dân sự của trường ĐH Phòng cháy chữa cháy không phải qua sơ tuyển. Việc khai, nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT, không qua công an các đơn vị, địa phương. Thí sinh có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào học trung cấp theo chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự.

Theo Hồng Hạnh (Dân trí)