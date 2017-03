Các trường phối hợp bố trí lệch giờ chống ùn tắc giao thông

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng: Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp đồng với công an, chính quyền, đoàn thể địa phương để giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường. Đối với các trường gần nhau, các trường nằm trên một trục đường có mật độ giao thông cao, hiệu trưởng các trường họp và bố trí lệch giờ vào học và giờ tan trường để tránh ùn tắc giao thông. Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cũng cho rằng các trường cùng nằm trên những trục đường trọng điểm nên thực hiện lệch giờ từ 15 đến 30 phút và không nhất thiết thực hiện cùng một giờ.

Học sinh tiểu học cần giáo dục ý thức về luật giao thông. Trong ảnh : học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Gò Vấp trong một buổi học về tham gia an toàn giao thông. Ảnh: QV

Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban VHXH - HĐND TP, góp ý nên giao vỉa hè xung quanh trường cho các trường quản lý, điều phối giao thông vào những giờ cao điểm, hiệu trưởng phải cam kết chịu trách nhiệm khi phát hiện học sinh trường mình chạy xe máy phân khối lớn tham gia giao thông. TP.HCM sẽ điều chỉnh đề án mở rộng thêm nhiều tuyến đường một chiều và cần nâng cáo ý thức của người dân, giáo dục an toàn giao thông cho người dân. Thực tế đường một chiều càng nhiều thì người dân, phụ huynh, học sinh đi ngược chiều càng nhiều. Thiếu tá Trần Minh Hùng, Phó phòng CSGT đường bộ, nói: Hiệu trưởng các trường chủ động đề ra các phương án để đảm bảo trật tự giao thông trước cổng trường. Hiện nay CSGT không thể săn lùng bắt học sinh đi xe máy phân khối lớn vì không hiệu quả, công an địa phương cần kiểm tra các điểm giữ xe xung quanh trường để xử lý. Thầy Võ Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng việc giao vỉa hè cho nhà trường, không có trường nào dám nhận. Bởi việc giải tán buôn bán lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường, bảo vệ nhà trường làm không được mà phải nhờ tới công an phường can thiệp. Theo thầy Dũng, cần xem xét lại việc cấm học sinh dưới 18 tuổi đi xe phân khối lớn đến trường. Thực tế TP.HCM ngày nay phụ huynh đưa đón con bằng ô tô khá nhiều, đậu hàng dọc chiếm hết lòng lề đường, nếu để học sinh đủ 16 tuổi đi xe máy thì hạn chế được ùn tắt rất nhiều, học sinh linh hoạt trong di chuyển.

QUỐC VIỆT