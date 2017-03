Các trường tiếp tục công bố điểm trúng tuyển dự kiến

Trường ĐH Sài Gòn

Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sài Gòn năm nay tương đương năm trước, với hơn 35.800 thí sinh cho 2.800 chỉ tiêu. Chỉ tính riêng khối A đã có 6.060 thí sinh đạt được mức điểm thấp nhất năm trước là 13. Do vậy, dự kiến điểm trúng tuyển năm nay của trường sẽ tăng khá cao.

Ngành luật có 120 chỉ tiêu nhưng chỉ riêng khối C đã có 249 thí sinh đạt điểm năm ngoái là 17. Dự kiến ngành này điểm trúng tuyển năm nay thấp nhất sẽ ở mức 20 ở từng khối A, A1, C, D1, tức tăng từ 3-6 điểm so với năm ngoái.

Các ngành sư phạm toán, cũng sẽ tăng khoảng 6 điểm lên mức 22 so với mức cũ là 16 điểm. Ngành sư phạm vật lý tăng 3 điểm, sư phạm vật lý tăng 3,5-4 điểm, sư phạm sinh tăng 1,5-2 điểm..

Ngành sư phạm tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất năm ngoái là 18,5 thì năm nay có đến 241 thí sinh. Với chỉ tiêu 120, có 137 thí sinh đạt điểm từ 20 trở lên. Tương tự, ngành ngôn ngữ Anh có 840 thí sinh đạt 17,5 điểm theo chuẩn năm ngoái. Với chỉ tiêu 300 có 396 thí sinh đạt điểm từ 19,5 trở lên.

Năm nay, mặc dù nhóm ngành kinh tế đã giảm mạnh chỉ tiêu nhưng thí sinh dự thi vẫn nhiều. Ngành quản trị kinh doanh chỉ riêng khối A đã có 207 thí sinh đạt bằng chuẩn năm ngoái là 16,5, trong khi năm nay ngành này có chỉ tiêu 200 và tuyển các khối A, A1, D1. Dự kiến ngành này sẽ tăng 1,5-2 điểm ở các khối. Tương tự, ngành kế toán cũng tăng 1,5-2 điểm ở khối A và A1. Trong khi đó, ngành tài chính-ngân hàng nếu không giảm dưới 17 điểm thì phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Chỉ có 111 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên, chỉ tiêu là 200.

Ngành khoa học thư viện bằng điểm trúng tuyển năm ngoái vừa đủ chỉ tiêu cho năm nay. Ngành sư phạm lịch sử có thí sinh đạt bằng điểm năm ngoái chưa đủ chỉ tiêu.

Thủ khoa của trường là Bùi Xuân Diệu (học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, Krông Anan, Đắk Lắk), thi ngành luật khối C đạt 26,5 điểm. Trường nhận đơn xin phúc khảo từ nay đến hết ngày 10-8-2013.





Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Điểm thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tăng khá cao so với năm 2012. Do đó, điểm trúng tuyểndự kiến các ngành tăng từ 2-3 điểm. Theo đó, từng ngành và nhóm ngành được dự kiến như sau:

1. Khối ngành Kỹ thuật (hệ cử nhân kỹ thuật/kỹ sư):

- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): khối A: 23 điểm, khối A1: 22 điểm.

- KT2 (Điện-Tự động hóa-Điện tử-Công nghệ thông tin-Toán tin): khối A: 24,5 điểm, khối A1: 23,5 điểm.

- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): khối A: 22,5 điểm.

- KT4 (Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật): khối A: 21,5 điểm, khối A1: 20,5 điểm.

- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): khối A: 22 điểm, khối A1: 21 điểm.

2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý (KT6): Khối A: 22 điểm, khối A1: 21 điểm và khối D1: 20 điểm.

3. Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm trúng tuyển khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2:

- TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ): 28,5 điểm.

- TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): 28 điểm.

4. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật (hệ cử nhân công nghệ):

- CN1 (Công nghệ cơ khí-Cơ điện tử-Ôtô): khối A: 20,5 điểm, khối A1: 20 điểm.

- CN2 (Công nghệ tự động hóa-Điện tử-Công nghệ thông tin): khối A: 21 điểm, khối A1: 20 điểm.

- CN3 (Công nghệ Hóa học-Thực phẩm): khối A: 21 điểm.

