"Cái chết" được báo trước

Mở đầu buổi Hội thảo Đánh giá 3 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) bậc trung học phổ thông (THPT) tổ chức tại TPHCM vừa qua, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khá lạc quan với tình hình triển khai chương trình phân ban (CTPB) bằng khẳng định “Xét riêng từng bộ môn của SGK không nặng, phù hợp với tâm lý, điều kiện dạy học cho học sinh...”. Thế nhưng, các đại biểu đến từ 25 tỉnh Nam Trung Bộ đã phản bác dữ dội nhận định chủ quan trên.Ông Lê Trí Hải, Hiệu trưởng THPT Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng kể một câu chuyện bi hài: “ Một tác giả viết sách toán chua chát khi dạy thỉnh giảng ở một trường THPT Hà Nội, dạy đến phần viết của chính mình, ông bị “cháy giáo án” đến 7 tiết so với 3 tiết đã được thiết kế. Chính tác giả này cũng phải thừa nhận: “SGK nặng thật”.Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Nguyễn Anh Dũng đồng tình: Nhìn chung, SGK của các môn học còn nặng. Trong chương trình có yêu cầu giảm tính hàn lâm, lý thuyết, tăng thực hành nhưng không phải nhóm tác giả nào cũng thực hiện được điều đó”.Trong hàng trăm chủ biên, tổng chủ biên SGK, có bao nhiêu vị đi thực tế ở các trường THPT để lắng nghe tiếng than từ cơ sở. Con số này chắc chắn là rất ít, đến nỗi ông Hoàng Văn Cẩn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM mong ước: Giá như có các tác giả viết sách đến tham dự buổi hội thảo thì quý hóa quá. Các vị đều là những người uyên bác nhưng mức độ hiểu biết của lứa tuổi THPT có hạn. Đưa quá nhiều kiến thức hàn lâm vào sách thì làm sao học sinh (HS) học nổi. HS không phải là những cậu bé Thánh Gióng lớn nhanh như thổi trong việc tiếp thu kiến thức”.Từ thực tế nhà trường, hiệu trưởng một trường THPT tỉnh Tiền Giang than: “Trường tôi ở vùng sâu, vùng xa phải phải tổ chức thời gian phụ đạo gần gấp 2 thời gian ngang bằng chương trình phân bổ thì HS mới hiểu”. Ông cũng đặt dấu hỏi: Không biết vì sao giáo viên các trường ở thị trấn, TP Mỹ Tho lại không than thở chương trình, SGK phân ban nặng như vùng xa? Để rồi ông tự “tỉnh ngộ”: Vì chương trình dài, HS không hiểu trên lớp nên phải đến nhà thầy cô học thêm. Mà đã dạy thêm thì khó than thở lắm!Bộ cũng thấy được vấn đề nên đã tăng thời lượng năm học từ 35 tuần lên 37 tuần, nhưng theo các đại biểu: Kéo dài thời gian học chỉ là giải pháp tình thế. Điều các trường cần chính là giảm phần kiến thức cụ thể ở các bài học, tăng thực hành cho HS.Theo Ông Nguyễn Văn Ngợi, Phó Hiệu trưởng THCS Lấp Vò 2, các trường muốn đưa thêm kiến thức bên ngoài vào như giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cũng đành chịu thua vì thời gian học còn chưa đủ làm sao có thể “ôm đồm” những cái ngoài chương trình.Đại diện Vụ THPT Bộ GD-ĐT có vẻ không vui vì sự “phản pháo” thẳng thắn và quyết liệt của các đại biểu. Ông nói: Trong giờ giải lao, một lãnh đạo Bộ GD-ĐT than với tôi: Sao thấy đại biểu nào cũng chê chương trình, SGK mà không thấy ai khen? Đúng là một số vị có khen mở màn nhưng chê nhiều hơn, mà theo tôi, sự chê này cần thiết vì nó phản ánh thực tế từ cơ sở, giúp bộ có hướng điều chỉnh tốt hơn”. Tuy nhiên, các đại biểu chưa đồng tình với những nhận định chủ quan của Bộ GD-ĐT rằng “chương trình, SGK phù hợp với tâm lý của HS Việt Nam, bảo đảm được tính chính xác, khoa học, hiện đại”.Mặt khác, ngay trong báo cáo của chính Bộ GD-ĐT sau 3 năm thực hiện đại trà CTPB đã thừa nhận những mặt bất cập về chương trình, SGK: Một số môn học yêu cầu còn cao, còn sự trùng lặp nội dung ở một số môn học như sinh học và công nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục công dân, giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông.Có sự không phù hợp giữa chương trình giáo dục với điều kiện cơ sở vật chất nhà trường và trình độ giáo viên. Cách dùng từ, thuật ngữ, khái niệm, ký hiệu, cách tiếp cận giữa SGK theo chương trình chuẩn và SGK nâng cao ở một số môn học có chỗ chưa thống nhất, gây khó khăn cho giáo viên, HS như SGK vật lý, toán, ngữ văn.Trong một số SGK còn có những sai sót nhỏ về kiến thức, khái niệm hoặc thuật ngữ khoa học. Có những kiến thức chưa cập nhật, một số nội dung, bài tập trong SGK cao hơn so với yêu cầu của chương trình.Dường như Bộ GD-ĐT cũng sòng phẳng trước sự phản ánh thẳng thắn của các trường nhưng chưa ai trả lời được câu hỏi của các đại biểu: Vì sao đã nhiều lần các trường đề nghị giảm tải chương trình, SGK nhưng sự cải tiến như mong muốn còn rất ít? Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển hứa: “Chương trình, SGK cần tiếp tục điều chỉnh để tiếp tục phù hợp với thực tiễn giáo dục THPT Việt Nam hơn”. Ông Hiển cho rằng không thể “đập bỏ” cả chương trình, SGK hiện hành theo gợi ý của một số đại biểu, mà chỉ có thể “cải tiến” vì việc thay đổi cả chương trình không đơn giản, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Sau bảy năm thí điểm (1993-2000) lần 1, chương trình THPT phân ban (cũ) đã không thể triển khai đại trà mô hình THPT phân ban trên toàn quốc từ năm học 2000-2001 như mong muốn của bộ. Nguyên nhân chính cũng vì kiến thức quá tải, nội dung dàn trải và sơ lược trong các môn chéo ban, trình độ chuẩn trong chương trình môn học của các ban khác nhau chưa được làm rõ, có sự sai lệch giữa thiết kế mục tiêu và nội dung dạy học của các ban với thực tiễn xã hội...Ở lần thí điểm thứ hai cho chương trình THPT phân ban mới cũng với mục tiêu sau một thời gian ngắn thí điểm sẽ triển khai đại trà vào năm học 2004-2005. Nhưng Bộ GD-ĐT cũng đã phải xin Quốc hội lùi thời hạn này thêm hai năm vì chương trình chưa khả thi và điều kiện cơ sở vật chất của các trường chưa sẵn sàng.Trong giai đoạn này, với 71% HS chọn ban khoa học tự nhiên (KHTN) và 29% chọn ban khoa học xã hội - nhân văn (KHXH-NV), nhiều chuyên gia đã đề nghị dừng hẳn và cho rằng triển khai đại trà CTPB sẽ là một “cái chết được báo trước”. Đến thời hạn triển khai đại trà (năm học 2006-2007), sự “lệch pha” trong tỉ lệ chọn ban đến hồi báo động.Nếu như năm học 2006-2007 chỉ có 74,22% HS lớp 10 chọn ban cơ bản, 6,41% chọn ban KHXH-NV thì đến năm học 2008-2009, tỉ lệ chọn ban cơ bản tăng lên 83,84% trong khi HS vào ban KHXH-NV giảm còn 1,92% và 14,2% học ban KHTN. Đặc biệt, địa hình càng lên... cao, xu hướng theo cơ bản càng tăng. Nếu vùng Đông Nam Bộ có 88,1% thì đồng bằng sông Hồng có 82,6% HS chọn cơ bản. Còn tại vùng Tây Bắc, tỉ lệ này là 94,3%, vùng Đông Bắc: 91,9%.Ban cơ bản được hình thành sau giai đoạn thí điểm CTPB không thể “kéo” tỉ lệ HS vào ban KHXH-NV nhích lên, mà ngược lại, nó dần dà trở thành sự chọn lựa tối ưu và an toàn cho những HS không có khả năng học ban KHXH-NV hay ban KHTN.Theo Bộ GD-ĐT, ban cơ bản đáp ứng nguyện vọng của đa số HS. Bộ phận chọn ban này thể hiện rõ định hướng không dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Tuy nhiên, ông Võ Văn Tám, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học tỉnh Bình Thuận, “bắt giò” bộ: “Nhận định trên của Bộ GD-ĐT không chính xác. HS lựa chọn ban cơ bản để thuận nhất cho thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH - như thông báo của Bộ GD-ĐT, nội dung thi là phần giao của hai chương trình, tức là phần chuẩn”.Ngay trong chọn ban cơ bản phân hóa theo khối thi ĐH, có đến 17,2% HS chọn cơ bản khối A (toán - lý - hóa), 3,6% chọn cơ bản C (văn - sử - địa) và 50,5% HS không học các môn nâng cao để dồn sức đến các lò luyện thi.CTPB không thể “phân luồng và phát huy sở trường, năng khiếu của HS” như sứ mệnh đề ra. Trong khi chờ đợi sự phá sản của CTPB như tiên đoán, giáo viên và HS phải gồng mình với “điệp khúc” nặng nề và quá tải.