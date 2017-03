Cãi nhau lúc chơi game, học sinh lớp 9 đâm chết người

Ông Lê Văn Tiễn, Trưởng Công an xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-11, một nhóm học sinh trường THCS An Vĩnh rủ nhau vào tiệm Internet Hoàng Trang ở thông Tây, xã An Vĩnh để chơi Game. Trong lúc chơi, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Phạm Văn Tèo (SN 1998, học sinh lớp 9 Trường THCS An Vĩnh) và Võ Văn Vinh (SN 2000, học sinh lớp 6 cùng trường) có cãi cự qua lại.

Cho rằng Vinh dám hỗn xược với mình nên Tèo chạy ra ngoài đường lấy con dao của một người bán trái cây gần đó đâm một nhát chí mạng vào người Vinh.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn nhưng do nhát dao xuyên thủng phổi nên Vinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên.

Ngay sau đó, Phạm Văn Tèo bị công an bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.