Cải tiến kỳ tuyển sinh ĐH: “Ba chung” không nên tồn tại!

Liên tục cải tiến! Kỳ thi tuyển sinh ĐH ba chung được triển khai thực hiện từ năm 2001. Ngày 8-7-2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt được sự nghiêm túc, tin cậy như kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, đồng thời các trường ĐH, CĐ hoàn chỉnh phương án xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT thì việc tổ chức một kỳ thi quốc gia sẽ được tổ chức vào năm 2010. Đến năm 2009 và 2010 chủ trương bỏ kỳ thi ĐH bị hoãn lại. Đến nay, kỳ thi tuyển sinh ĐH lại được tiếp tục lấy ý kiến cải tiến! Ba phương án tuyển sinh Theo tôi, nên có ba phương án tuyển sinh cho các nhóm, trường/ngành, các đối tượng ưu tiên và các hệ đào tạo đặc biệt từ năm 2011 (lẽ ra phải thực hiện từ năm 2010 như dự kiến). Nhóm đầu tiên áp dụng với các trường/ngành không đặc thù, không có tính cạnh tranh cao và/hoặc không sử dụng kinh phí của nhà nước thì sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Nhóm này bao gồm đa số các trường trung học chuyên nghiệp, CĐ công lập và ngoài công lập, các trường ĐH tư thục, một số trường ĐH công lập thuộc khối ngành XH và NV (trừ ngoại ngữ). Việc xét học bạ THPT có thể thực hiện ngay từ khi học sinh đang ở học kỳ hai của lớp 11. Nhóm thứ hai gồm các trường/ngành đặc thù, có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi năng lực/năng khiếu đặc biệt của người học và/hoặc nhận được sự đầu tư đặc biệt của nhà nước nên sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả của một kỳ thi khác. Nhóm này gồm các trường ĐH công lập, đặc biệt là các ĐH trọng điểm; các chương trình liên kết với nước ngoài, các ngành đòi hỏi phòng thí nghiệm, thiết bị và điều kiện học tập đặc biệt như y, nha, kiến trúc, ngoại ngữ… Với nhóm này, việc sơ tuyển có thể gắn với những điều kiện khắt khe hơn và phải có một kỳ thi hoặc là đầu vào do chính trường tổ chức, hoặc là một kỳ thi chuẩn hóa (như SAT của Mỹ) do một tổ chức khảo thí chuyên nghiệp trong hoặc ngoài nước tổ chức. Nhóm cuối cùng gồm các hệ đào tạo đặc biệt (hoàn thiện ĐH, tại chức, đào tạo từ xa, văn bằng hai…) thì xét hồ sơ xin học và các yếu tố khác như giới tính, tuổi, địa phương… Do điều kiện đầu vào khá mở nên việc quản lý đối với đối tượng này cần rất chặt chẽ thông qua việc kiểm tra thường xuyên trong quá trình học theo nguyên tắc mở rộng đầu vào, thắt chặt đầu ra. TS VŨ THị PHƯƠNG ANH, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng ĐH Quốc gia TP.HCM